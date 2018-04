Wir waren und sind davon überzeugt, dass die Anderen von uns und nicht wir von ihnen lernen müssen. Verführt hat uns dazu auch der Begriff von Deutschland als dem „guten Hegemon“, der durch sanften Druck andere Staaten zu deren eigenem Glück auf den richtigen Weg weist. Dieses Idealbild der leisen, aber entschlossenen Führungsmacht, vom Historiker Herfried Münkler erstmals 2015 (vor der Massenflucht aus Syrien) beschrieben, bestärkte in der Politik eine Tendenz zu deutscher Selbstüberschätzung, denn die meisten europäischen Staaten erwarten von Deutschland zwar Entschlossenheit im Handeln, nicht aber Dominanz.

Das Zauberwort heißt Berechenbarkeit. Heißt, vor eigenem Handeln dessen mögliche Auswirkungen auf andere Länder, vor allem auf die kleineren, zu wägen. Helmut Kohl hat dieses Prinzip immer beherzigt. Er wusste genauso wie sein Langzeit-Außenminister Hans-Dietrich Genscher auch außerhalb der KSZE, was vertrauensbildende Maßnahmen sind.

Für Deutschland wurde Europa zum Ersatz für die staatliche Einheit

Im Rückblick ist die ganze Geschichte der Europäischen Union nichts anderes als ein Beleg dafür, wie aus historisch bedingten Zweifeln an den lauteren Absichten des Nachbarn erst Zuversicht, dann Vertrauen und schließlich gute Nachbarschaft, ja, manchmal auch Freundschaft wurden, weil alle begriffen, dass Demokratie, politische Stabilität und wirtschaftlicher Erfolg nur in der Gemeinschaft zu erreichen sind. Für keinen aber galt das mehr als für Deutschland, die geteilte Nation, der Europa zum Ersatz für die unerreichbar scheinende staatliche Einheit wurde.

Als Gustav Heinemann, der erste sozialdemokratische Präsident der Bundesrepublik, gefragt wurde, ob er Deutschland liebe, antwortete er: Ich liebe meine Frau. Weder in Frankreich noch in der Schweiz oder in Dänemark wäre eine solche Antwort möglich gewesen. Dolf Sternberger und Jürgen Habermas empfahlen uns hingegen den Verfassungspatriotismus als den einzigen für Deutschland erlaubten Patriotismus, der uns dem Westen nicht entfremden würde.

Dass nur die Hinwendung und eben nicht die Entfremdung vom Westen für das übergroße Deutschland der einzige gangbare Weg aus der europäische Isolation sei, hat uns Heinrich August Winkler in mittlerweile vier dicken Büchern erklärt. Aber der Historiker ahnte auch, dass das dem Westen zugewandte Europa in einer Ära von Populismus, Egoismus und Chauvinismus ein schlimmes Ende nehmen könne. Sein jüngster Buch zum Thema, das fünfte, im November 2017 erschienen, konfrontiert uns mit dem Besorgnis ausstrahlenden Untertitel "Zerbricht der Westen?" Die Belege für das, was Winkler so fürchtet, sind zahlreich.

Vertrauen zu Putin ist größer als zu Trump

In Deutschland ist nach Meinungsumfragen das Vertrauen zu Putin größer als das zu Trump, einem guten Verhältnis zu Russland wird höhere Bedeutung als den transatlantischen Bindungen an die USA gegeben. Rechte Parteien wie die AfD verstärken solche Strömungen, völkische Bewegungen wie Pegida drohen führenden deutschen Politikern den Galgen an, aus ihren Reihen wird die Bundeskanzlerin unflätig beleidigt.

Da ist Donald Trumps selbst und der durch sein Irrlichtern nicht mehr auszuschließende Bruch der europäisch-amerikanischen Allianz. Dann der Brexit, dessen Folgen noch unabsehbar sind. Schließlich das Aufkommen populistischer und sogar völkischer Strömungen in vielen Staaten Europas, jetzt gerade wieder in Ungarn. All das sind Erscheinungen, die uns mit der bis vor kurzen völlig undenkbaren Möglichkeit konfrontieren, das größte Friedensprojekt der europäischen Geschichte könne scheitern. Wird Europa die eigenen Erwartungen am Ende nicht mehr erfüllen, weil es sich übernommen hat?

Der Zusammenbruch des sowjetischen Reiches und der Fall der Mauern, die den Kontinent teilten, hatten eine beispiellose Euphorie ausgelöst. In einer kurzen Phase der Geschichte schien alles möglich. Aber dann geschah, was der britische und in den USA lehrende Historiker Paul Kennedy als „imperial overstretch“ beschrieben hat.

In seinem 1987 unter dem übersetzten Titel „Aufstieg und Fall der großen Mächte“ erschienenen Buch entwickelte er die These, dass große Mächte sich bis zu einem Punkt ausdehnen, ihren Machtbereich so weit expandieren, dass sie die Kontrolle über die Randregionen verlieren. Der Overstretch, die Überdehnung, führt zum Zerreißen, zu einem Freisetzen von Kräften, die am Ende auch das einstige Zentrum der Macht erodieren lassen.