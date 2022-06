In seinem eigenen TV-Format auf dem russischen Staatssender „Rossija 1“ wettert der bekannte Putin-Anhänger Wladimir Solowjow öffentlich gegen die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Auf Twitter kursiert derzeit ein eineinhalbminütiger Videomitschnitt, in dem der Moderator sich an seine Talkshowgäste und das Fernsehpublikum richtet.

In der Sendung „Wetscher s Wladimirom Solowjowym“ (zu deutsch: „Abend mit Wladimir Solowjow“) wird zunächst ein Videoausschnitt gezeigt, in dem die 67-jährige Politikerin auf Staatsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Odessa ist. Roth hält eine Briefmarke in die Kamera, die zum Symbol des ukrainischen Widerstands wurde und mittlerweile als Sammlerstück gehandelt wird.

Das Motiv zeigt einen ukrainischen Soldaten, der einem russischen Kriegsschiff den Mittelfinger zeigt. Die Hintergrundgeschichte dieses Motivs ging in den sozialen Medien viral: Als das russische Kriegsschiff „Moskwa“ im Februar die ukrainische Schlangeninsel attackierte und die Soldaten zur Kapitulation aufforderte, soll einer der Grenzwächter mit „F..ck you“ geantwortet haben. Im gezeigten Video greift Claudia Roth diese Geschichte auf und zeigt auf die Briefmarke „This is russia. And this is F..ck you.“

Nach dem gezeigten Ausschnitt wendet sich der Moderator Solowjow wieder an seine Gäste: „Das ist die deutsche Kulturministerin! Und Sie denken (...) mit denen sollten wir über irgendetwas sprechen?“ Schließlich resümiert er: „Sie sagte uns allen: F..ck you“.

Der Putin-Befürworter wird konkreter: „Und was sollen wir nun tun? Noch einmal den Staub von den teutonischen Gräbern erzittern lassen mit dem donnernden Marsch von sowjetischen Stiefeln?“ Wladimir Solowjow spielt hier mutmaßlich auf das Ende des zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 an und bringt gleichzeitig eine mögliche Invasion Deutschlands durch die russische Armee ins Spiel.

Der auf Twitter veröffentlichte Videoausschnitt schließt hingegen mit einem Bild von deutschen Panzern, die „in den Osten“ geschickt werden, und bald „wieder russische Erde zertrampeln“. Von Kritikern wird der Moderator Wladimir Solowjow als einer der wichtigsten Propagandisten des Kremls bezeichnet.