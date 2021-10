Eine Gruppe von CDU- und CSU-Politikern will mit einer eignen Kampagnen-Agentur konservative Anliegen bewerben. Laut Gründungsaufruf soll die Agentur mit dem Namen TheRepublic konservative Akzente in der öffentlichen Debatte setzen, wie die "Bild"-Zeitung am Donnerstag berichtete. Zu den Unterstützern des Vorhabens gehören demnach unter anderem die CDU-Größen Wolfgang Bosbach und Friedrich Merz.

"Unsere Mission baut auf dem liberal-konservativen Werteverständnis auf", zitiert "Bild" aus dem Gründungspapier der Agentur. "Wir stehen für mündige Bürger, einen schlanken und dennoch effizienten Staat sowie die wehrhafte Demokratie."

Demnach ist Armin Petschner-Multari, der bislang den Youtube-Kanal der CSU bestückte, maßgeblich an der Planung beteiligt. Daneben soll auch Bosbachs Tochter Caroline Bosbach zum Führungsteam des Netzwerks gehören. (AFP)