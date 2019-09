Der großangelegte Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine hat offenbar begonnen. In Vorbereitung des Austauschs hätten Busse mit Häftlingen das Moskauer Lefortowo-Gefängnis verlassen, berichtete der staatliche russische Fernsehsender Rossija 24 am Samstag. Moskau und Kiew hatten auf Initiative des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski seit Ende Juli über den Austausch von Gefangenen zur Entspannung der beiderseitigen Beziehungen verhandelt.

Im Zuge des Gefangenenaustauschs kommen offenbar auch alle 24 ukrainischen Seeleute frei, die im November von Russland vor der Krim gefangen genommen worden waren. "Meinen Informationen zufolge wurden sie in einen Bus gesetzt. Alle 24", sagte der Leiter ihres Anwaltteams, Nikolai Polosow, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Es werde erwartet, dass sie "in den kommenden Stunden" in der Ukraine eintreffen. (AFP)