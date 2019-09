Martin Dulig ist ein seltenes Phänomen in der SPD. Niemand redet ein schlechtes Wort über ihn. In einer von Kurskämpfen und Verdruss über die große Koalition polarisierten Partei hat der sächsische SPD-Chef eine Sonderrolle. Trotz neun Prozent oder weniger in Umfragen, er baut seinen Küchentisch in Fußgängerzonen auf oder erklärt in fünf Minuten sein Programm.

Dulig ist ein Demokratiearbeiter – und muss im Kampf gegen die AfD rechte Anfeindungen erdulden. So bekam er kurz nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ein Paket mit einer Sturmgewehr-Attrappe nach Hause geschickt. „Auf meinem Rücken wird der ganze Niedergang der SPD ausgetragen“, sagt er im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Ich gebe nicht auf, man muss mir bloß nicht mit Mitleid kommen.“ Sein Motto: kämpfen, kämpfen, kämpfen.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Dulig ist der Ostbeauftragte seiner Partei. Eigentlich ein Hoffnungsträger. Aber die sächsische SPD hat es seit ihrer Neugründung nach dem Untergang der DDR schwer: In der SED-Diktatur brachen die Strukturen weg, viele Genossen flohen in den Westen. Das wirkt bis heute nach. Kurt Biedenkopf machte Sachsen nach der Wende schließlich zum ostdeutschen Modellland, die CDU wurde zur dominierenden Kraft, dazu kam eine starke PDS/Linke. Da blieb wenig Platz. Dann folgte der Aufstieg der AfD. In Leipzig wurde 1863 der Grundstein für die deutsche Sozialdemokratie gelegt. Nun steht Sachsen spiegelbildlich für den Niedergang der ältesten demokratischen Partei Deutschlands: Man kämpft, zeigt Haltung, doch die Bürger schenken Dulig und seinen Leuten kaum Gehör. Er wirkt wie der Sisyphos von Sachsen.

In Plauen geboren, ist der sechsfache Vater mit seiner Frau Susann seit Jahrzehnten in der Region fest verankert, hat die friedliche Revolution und den Aufstieg der AfD miterlebt. Bisher ist er Vizeregierungschef sowie Wirtschafts- und Arbeitsminister in der CDU/SPD-Koalition in Sachsen, die nun am Sonntag voraussichtlich abgewählt wird. 9,8 Prozent bei der Landtagswahl 2004 waren bisher der Tiefpunkt der sächsischen SPD.

Es ist ein Paradoxon: hier der geschätzte Dulig, der viel tut, um näher bei den Leuten zu sein, dort die tiefe Krise der Bundes-SPD, die ihm den Wahlkampf verhagelt. Er verzichtet sogar auf das rote SPD-Logo auf seinen Plakaten, es ist nun weiß. Und Dulig verweist unermüdlich auf die Regierungsbilanz – mehr Lehrer und Polizisten, mehr Geld für Kitas und Nahverkehr, sozialer Wohnungsbau.

Manche Wahlkampftage gingen 20 Stunden

„Nach der gefälschten Kommunalwahl im Frühjahr 1989 hing ich mit Freunden in der Schule die tatsächlichen neben den offiziellen Ergebnissen aus. Später gründeten wir einen Schülerrat“, berichtet er. „Als mein Bruder im Herbst 1989 nach einer Demonstration ins Gefängnis nach Bautzen, ins ,gelbe Elend’, gebracht wurde, war ich endgültig politisiert.“ Der gelernte Maurer ist kein karriereorientierter Funktionär, der das Scheinwerferlicht sucht. Eines seiner Projekte lautet „Meine Arbeit, Deine Arbeit“. Er spricht mit Chefs von Unternehmen, um inkognito in Betrieben einen Tag mitzuarbeiten. Um zu erfahren, welche Sorgen es gibt. „Ich klebe mir keinen Bart an, wenn die mich erkennen, erkennen die mich.“

Manche Tage im Wahlkampf begannen für Dulig um vier Uhr morgens und endeten gegen Mitternacht, 20 Stunden kämpfen mit dem Ziel: zweistellig bleiben. „Es ist der härteste Wahlkampf seit 25 Jahren.“ Früher reichten ein paar Marktplatzveranstaltungen, heute muss man jeden Tag dorthin, wo es stinkt und brodelt, wie es mal Sigmar Gabriel in seiner Dresdener Bewerbungsrede für den SPD-Vorsitz formuliert hatte. 58 Prozent seien doch mit der Arbeit der Regierung zufrieden, sagt Dulig. Er ist gerade mit dem Wagen auf dem Weg nach Bautzen, sein Büro stellt immer wieder Anrufe auf sein Handy durch, und immer wieder bricht die Leitung zusammen. Am Morgen war er zunächst bei Bombardier in Görlitz, rund 1000 Beschäftigte fürchten um ihre Jobs. Er hatte auch dort zuvor schon einmal undercover einen Tag mitgearbeitet. „Die Stimmung bei Bombardier ist nicht gut.“ Für die Region sind die Perspektiven schwierig, die Menschen sind verunsichert. So wie die SPD.

Mehr zum Thema Newsblog zu den Landtagswahlen Außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung in Sachsen

Für ostdeutsche Bürger, die oft nicht die Absicherung von zusätzlichen Betriebsrenten wie im Westen haben, ist die Grundrente mit einer Aufstockung ihrer Altersversorgung ein Riesenthema, aber die Koalition in Berlin konnte sich bis zum Wahltag nicht darauf einigen. Viele Ostdeutschen vermissen Respekt für ihre Lebensleistungen. Und da ist die fehlende Gemeinschaft. Schon 2018 hat Dulig betont, dass es ist ein zentraler Fehler gewesen sei, Umbrüche, Kränkungen und Ungerechtigkeiten nicht öffentlich zu debattieren. Daher ist er für eine gesamtdeutsche Wahrheits- und Versöhnungskommission, die die Phase nach der Wende aufarbeitet. Doch aufarbeiten muss die SPD nun zunächst ihr Ergebnis in Sachsen. Es spricht für Dulig, dass er nicht öffentlich das Aus für die Groko in Berlin gefordert hat, um nochmal Wind unter die Flügel in Sachsen zu bekommen.