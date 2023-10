Skandal oder Scheinproblem? Wenn Geflüchtete Geld in die Heimat überweisen

Bekommen Asylbewerber in Deutschland zu viel Geld? Sind die staatlichen Leistungen zu hoch? So hoch, dass es möglich ist, einen Teil davon in die Herkunftsländer zurückzuüberweisen? Ist das ein Pull-Faktor, der Menschen dazu bewegt, in Deutschland um Asyl zu bitten – auch wenn die Aussichten auf einen Bleibestatus gering sind?