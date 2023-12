Söders Genderverbot „Beim Tagesspiegel achten wir auf inklusive Sprache“

In Bayerns Schulen und in Behörden soll zukünftig das Gendern verboten werden. „Für Bayern kann ich sagen: mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil: Wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in seiner ersten Regierungserklärung in der neuen Legislaturperiode im Landtag.

Tagesspiegel-Chefdredakteur Christian Tretbar kommentiert Söders Vorstoß: „Gibt es denn in Schulen und Verwaltung keine anderen Probleme? Beim Tagesspiegel, gibt es jedenfalls kein Diktat, ob – oder ob nicht – gegendert werden darf. Wir achten auf eine inklusive Sprache“, sagt er.

Hier geht’s zum Video: