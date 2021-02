Nach außen hin wirkte es, als sei Donald Trumps Chefstratege diesem lange Zeit treu ergeben gewesen. Jetzt sagte der amerikanische TV-Produzent Ira Rosen in einem Podcast von Yahoo News, dass Bannon sich verdeckt dafür eingesetzt habe, Trump aus dem Amt zu entfernen.

In seinem neuen Buch über seine Arbeit für den Fernsehsender CBS "Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes" schreibt Rosen, Bannon habe geglaubt, dass Trump an einer Demenz im Frühstadium leide und auf ein erfolgreiches Amtserhebungsverfahren gegen seinen damaligen Chef hingearbeitet.

Ira Rosen hatte für sein TV-Format "60 Minutes" zahlreiche Gespräche mit Bannon geführt. Das berichtet der britische Guardian.

Steve Bannon ist US-amerikanischer Publizist, Filmproduzent und politischer Berater. Jahrelang leitete er die als rechtspopulistisch bis rechtsradikal eingestufte Webseite Breitbart News Network. Im August 2016 wurde er Berater des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Bannon galt zunächst als wichtigster Berater der Regierung Trump, wurde jedoch nach und nach von dessen Schwiegersohn Jared Kushner abgelöst und verließ das Weiße Haus im August 2017.

Durch Zitate in dem Buch von Michael Wolff "Fire and Fury: Inside the Trump White House", laut denen er ein Treffen Trumps Sohns mit einer russischen Anwältin als Landesverrat bewertete, zog Bannon den Unmut Donald Trumps auf sich.

Im August 2020 wurde er wegen Veruntreuung von Spendengeldern zum Bau der Mauer zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten und Geldwäsche angeklagt und verhaftet.

Am letzten Tag von dessen Amtszeit wurde Steve Bannon von Donald Trump jedoch vollständig begnadigt. (tsp)