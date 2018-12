Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat in seiner Partei Zuspruch für seinen Vorschlag einer Urwahl des nächsten SPD-Kanzlerkandidaten erhalten. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er sei 2012 durch einen Mitgliederentscheid Spitzenkandidat in Niedersachsen geworden. "Wenn es mehrere Kandidaten gibt, bin ich sehr dafür, dass die SPD bei wichtigen Personalentscheidungen so verfährt."

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Schulz habe mit seinem Vorschlag Recht. "Es wäre eine sehr gute Idee, wenn verschiedene Personen mit unterschiedlichen Profilen sich um die Kanzlerkandidatur der SPD bewerben und einem Mitgliedervotum stellen würden", sagte Stegner. "Das wäre ein guter Vorwahlkampf, belebt den innerparteilichen programmatischen Diskurs und weckt neues Interesse für die SPD und ihre Ideen. Das können wir gut gebrauchen."

Schulz hatte sich zuvor für eine Urwahl des nächsten SPD-Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Der bei der Bundestagswahl 2017 unterlegene SPD-Spitzenkandidat argumentiert, eine solche Urwahl würde die Partei stärken und "inhaltlich beleben". Schulz hatte bereits in der Vergangenheit Urwahlen zur SPD-Parteispitze gefordert, was allerdings auf Skepsis unter anderem bei Andrea Nahles gestoßen war. Nahles war im April auf einem Parteitag zur SPD-Chefin gewählt worden.

Mehr zum Thema Ex-SPD-Chef Schulz wirbt für Urwahl des nächsten SPD-Kanzlerkandidaten

Schulz sagte auch, der Auswahlprozess der CDU für ihre neue Parteispitze um die Nachfolge von Angela Merkel sei "innovativ, spannendend und demokratiefördernd" gewesen. (AFP)