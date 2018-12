Der UN-Sozialrat wirft Deutschland schwere Defizite bei der Umsetzung der sozialen Menschenrechte vor. Zahllose ältere Menschen lebten "unter entwürdigenden Bedingungen, auch in bestimmten Pflegeheimen", heißt es in den abschließenden Bemerkungen zum sechste Staatenbericht des Gremiums, der dem Tagesspiegel vorliegt. Wie schon im Bericht von 2011 wird die Regierung ermahnt, "unverzüglich" mehr Geld für die Ausbildung von Pflegern bereitzustellen sowie Pflegeheime "häufiger und gründlicher zu kontrollieren". Außerdem werde hierzulande zu wenig gegen Kinderarmut getan und die Mindestlöhne seien zu niedrig. Grüne und Linke nannten den Bericht "beschämend" für Deutschland.

Moniert wird in dem Bericht unter anderem, dass 14 Millionen Menschen in Deutschland prekär beschäftigt seien, dass 1,2 Millionen Menschen ihren Lohn mit Sozialleistungen aufstocken müssten, dass auch die Leistungen für Hartz IV nicht ausreichten. Und anders als vor sieben Jahren macht der Ausschuss diesmal auch von der Möglichkeit Gebrauch, Deutschland zu einer Bestandsaufnahme zu verpflichten. In zwei Jahren soll die Regierung dem UN-Gremium über Verbesserungen bei den dringendsten Problemen berichten.

Zu viele bürokratische Hürden für Bedürftige

Dem Staatenbericht zufolge leben in Deutschland zudem 2,55 Millionen Kinder in Armut, der Großteil von ihnen bei nur einem Elternteil. Der Sozialrat kritisiert vor allem mangelnde Informationen und bürokratische Hürden für betroffene Eltern , die verhinderten, dass sie die ihnen zustehenden Leistungen in Anspruch nähmen.

Allerdings bezweifeln die Experten auch , dass die Leistungen - vom Kindergeld über den Kinderzuschlag bis zum Teilnahme-Paket - ausreichen, "um den grundlegenden Bedarf zu decken".

Kinderhilfswerk fordert bessere Familienförderung

Das Deutsche Kinderhilfswerk forderte Bundestag und Bundesregierung auf, die Mahnung UN-Sozialrats ernst zu nehmen und endlich Bedingungen für ein gutes Aufwachsen armer Kinder in Deutschland zu schaffen. Die Kritik an der zu hohen Kinderarmut in Deutschland dürfe "nicht wirkungslos verpuffen", sagte Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann.

Kinder müssen finanziell so abgesichert sein, dass sie unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern gut aufwachsen könnten. Hier fordert das Kinderhilfswerk "eine grundsätzliche Lösung in Form einer bedarfsgerechten Kindergrundsicherung, die das Existenzminimum von Kindern unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Familie, der Familienform und dem bisherigen Unterstützungssystem gewährleistet". Das bisherige System der Familienförderung bleibe "für zu viele Menschen undurchsichtig", weshalb sie ihnen zustehende Leistungen nicht beantragten.

Auch Grundsicherung und Mindestlohn sind den UN-Experten zu niedrig

Aus der Sicht der UN-Experten ist auch die Grundsicherung in Deutschland zu niedrig, um den Empfängern und ihren Familien einen ausreichenden Lebensstandard zu ermöglichen. Gefordert wird eine Anhebung sowie der Stopp von Leistungskürzungen bei Pflichtverletzungen von Hartz-IV-Empfängern.

Besorgt zeigen sich die Autoren des Berichts zudem darüber, dass hierzulande 1,2 Millionen Beschäftigte trotz Arbeit auf Sozialleistungen angewiesen seien. Sie fordern einen höheren Mindestlohn und dessen konsequentere Durchsetzung.

Grüne: Kinderarmut darf in einer Zeit wachsender Wirtschaft und sprudelnder Steuereinnahmen keinen Platz haben

Der UN-Sozialrat lege "den Finger in die Wunde", sagte Grünen-Fraktionschefin Kathrin Göring-Eckardt dem Tagesspiegel. Es sei "beschämend, dass die Bundesregierung immer noch zu wenig dagegen tut, dass in einem wohlhabenden Land zahllose ältere Menschen unter entwürdigenden Bedingungen untergebracht sind". Erst an diesem Mittwoch gestern habe sie "mit dem bürokratischen Minimalkonsens beim Fachkräftegesetz wieder eine Chance vertan", so die Grünen-Politikerin. "Wir hätten tausenden Geduldeten einen Spurwechsel in Pflegeberufe eröffnen können, stattdessen hat die Bundesregierung die Anforderungen für gut integrierte Geduldete eher noch verschärft."

Dass der UN-Sozialrat die Grundsicherung in Deutschland als nicht ausreichend bewerte, sei "peinlich für Andrea Nahles und die SPD, die ein neues Konzept zum Lackmustest für das Weiterbestehenden der schwankenden Koalition machen wollte", so Göring-Eckardt weiter. Und auch den Kindern verbaue Armut Chancen und Möglichkeiten in der Zukunft. "Wir erleben eine Zeit wachsender Wirtschaft und sprudelnder Steuereinnahmen, Kinderarmut darf da keinen Platz haben. Deshalb brauchen wir mehr Investitionen in Familien, in Bildung, in Schulen und Kindergärten.

Linke nennt neuerliche Maßregelung "absolut beschämend"

Es sei "absolut beschämend, dass der UN-Sozialrat Deutschland erneut schwere Defizite bei der Umsetzung der sozialen Menschenrechte vorwerfen muss", meinte auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion im Bundestag, Jan Korte. Bereits vor sieben Jahren habe der UN-Unterausschuss unter anderem die "unzureichenden Bemühungen" Deutschlands, die Situation älterer Menschen in Pflegeheimen zu verbessern, kritisiert. "Passiert ist wenig bis nichts. Nach wie vor müssen zahllose ältere Menschen unter entwürdigenden Bedingungen leben, nach wie vor reicht die Grundsicherung für Hunderttausende hinten und vorne nicht."

Die Bundesregierung müsse "den Bericht endlich ernst nehmen und konkrete Taten folgen lassen", sagte Korte dem Tagesspiegel. Es sei "überhaupt nicht akzeptabel, dass 2,55 Millionen Kinder hierzulande in Armut leben müssen und sich die Bundesregierung weg duckt". Ein Mindestlohn von zwölf Euro und seine konsequente Durchsetzung wären ein erster wichtiger Schritt.

Jeder Sechste von Armut betroffen

Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen ist eines der sechs Hauptorgane der Vereinten Nationen mit Sitz in New York. Ziel seiner Tätigkeit sind die Hebung des allgemeinen Lebensstandards, die Formulierung von Lösungsvorschlägen für wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Probleme sowie die Förderung der Menschenrechte.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Paritätische Wohlfahrtsverband von der Bundesregierung eine wirksamere Bekämpfung der Armut in Deutschland verlangt. "Unerlässlich und unaufschiebbar" seien unter anderem eine Reform der Altersgrundsicherung mit auskömmlichen Regelsätzen, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12,63 Euro und der Umbau von Kindergeld und Kinderzuschlag zu einer "echten existenzsichernden Kindergrundsicherung", so Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Mit 13,7 Millionen Menschen sei hierzulande jeder Sechste von Armut betroffen. Damit sei „eine neue traurige Rekordmarke seit der Vereinigung erreicht“.