Die Neuwahlen in Spanien haben am Sonntag ersten Prognosen zufolge keine Rückkehr zu stabilen politischen Verhältnissen gebracht. Demnach dürfte die sozialistische PSOE des amtierenden Regierungschefs Pedro Sanchez bei der vierten Parlamentswahl binnen vier Jahren zwar stärkste Kraft bleiben.

Nach den Zahlen des Fernsehsenders RTVE verpasste sie aber mit rund 27,3 Prozent der Stimmen wie bereits im April die absolute Mehrheit. Eine große Koalition nach deutschem Vorbild mit der konservativen Volkspartei, die zweitstärkste Kraft werden dürfte, hat Sanchez ausgeschlossen.

Sánchez könnte auf eine Minderheitsregierung mit Unterstützung des linken Lagers sowie von Regionalparteien aus dem Baskenland und Katalonien setzen. Nach der Wahl im April hatte sich der Sozialist nicht mit Podemos auf eine Regierungskoalition einigen können. Daraufhin war die vorgezogene Neuwahl nötig geworden.

Rechtsradikale Vox-Partei prägt den Wahlkampf

Geprägt war der Wahlkampf vom Erstarken der rechtsextremen Vox-Partei und der Auseinandersetzung um Katalonien. Der Streit um Katalonien war eskaliert, nachdem der Oberste Gerichtshof in Madrid am 14. Oktober Haftstrafen von bis zu 13 Jahren gegen führende Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung verhängt hatte. Seither gab es in der Region nicht nur wiederholt Massenproteste, sondern zunehmend auch gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften.

Sánchez hatte bei einer TV-Debatte mit den anderen Spitzenkandidaten in Aussicht gestellt, Referenden über die Unabhängigkeit von Spanien "ein für allemal zu verbieten". Vox-Chef Santiago Abascal ging das nicht weit genug. Er forderte, den katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra "in Handschellen" abzuführen und vor Gericht zu stellen. Die Vox-Partei knüpft an das Erbe des spanischen Diktators Francisco Franco an. (Reuters, dpa, AFP)