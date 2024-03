SPD-Außenpolitiker Roth „Wem nutzt der Unions-Antrag zu Taurus?“

Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, macht es sich, seiner Partei und dem eigenen Kanzler oft nicht leicht. Der Sozialdemokrat ist ein entschiedener Unterstützer der Ukraine. Die Bundesregierung handelt in seinen Augen oft zu langsam, zu zögerlich, zu wenig beherzt. Roth hat seinem Parteifreund und Kanzler Olaf Scholz (SPD) oft genug Druck gemacht, ihn vor sich her getrieben, etwa bei der – von Scholz lange abgelehnten – Lieferung von Panzern.

Nun steht die Ampel-Koalition in der Ukraine-Politik vor einer schwierigen Woche. Am Donnerstag will die Union den Bundestag erneut über die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine abstimmen lassen. Noch pikanter für Scholz: Großbritanniens Außenminister David Cameron bot dem Kanzler in der „Süddeutschen Zeitung“ einen Ringtausch an. Die Idee: Deutschland gäbe Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien ab – und London seinerseits weitere Flugkörper vom Typ Storm Shadow an die Ukraine. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nannte das in der ARD „eine Option“.

Nervosität in der Ampel

In der Ampel-Koalition herrscht Nervosität. Zumal mit Blick auf die Abstimmung, die CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz der Koalition am Donnerstag bescheren will. Bereits im Februar stimmte Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, dem Unions-Antrag für Taurus-Lieferungen an die Ukraine zu. Nun erwägt dies auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki, verbunden mit dem Hinweis „dass diesmal mehr Abgeordnete dafür stimmen werden, Taurus in die Ukraine zu liefern“.

Die Ukraine wird dadurch keinen Deut besser und schneller unterstützt. Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, zum Unions-Antrag zu Taurus-Lieferungen

Und Michael Roth? Wird auch er aus der Fraktions- und Koalitionsdisziplin ausscheren? „Es ist das gute Recht von CDU/CSU fortwährend denselben Antrag zur Abstimmung im Bundestag zu stellen. Aber wem nutzt das?“, sagt Roth dem Tagesspiegel: „Es dürfte an der bisherigen Entscheidung des Kanzlers nichts ändern. Die Ukraine wird dadurch keinen Deut besser und schneller unterstützt.“ Doch genau darum müsse es gehen.

Er appelliert: „Bei allem notwendigen Streit in der Sache, sollten sich die Kräfte, die ernsthaft und glaubhaft für eine umfassendere militärische Unterstützung der Ukraine eintreten, nicht auch noch spalten und damit schwächen lassen.“ Kurzum: Roth wird für den Unions-Antrag nicht die Hand heben.

Kritik an der Regierung aus den eigenen Reihen

Er verweist darauf, dass die Ampel erst jüngst „einen sehr starken Entschließungsantrag zur weitreichenden Unterstützung der Ukraine“ im Bundestag beschlossen habe. Diese sehe „die Lieferung von präzisen Langstreckenwaffen vor. Nach meinem Verständnis umfasst das auch den Taurus“, sagt Roth: „Gut so!“

Dieser Beschluss gelte weiterhin, argumentiert der Sozialdemokrat. Doch zufrieden mit der Ukraine-Politik der eigenen Koalition ist Roth mitnichten. „Leider ging der Antrag weitgehend unter, weil die Frage der konkreten Benennung eines Waffensystems alles andere überlagerte“, sagte er: „Dafür tragen Teile der Koalition selbst die Verantwortung. Hier haben wir eine Menge verschenkt!“