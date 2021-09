Sozialverbände rufen zur Wahl auf und beziehen Stellung gegen AfD Rund 750 Organisationen aus der Behindertenhilfe und der sozialen Psychiatrie haben zur Teilnahme an der Bundestagswahl am 26. September aufgerufen. „Wer wählen geht, stärkt die Demokratie. Es kommt auf jede Stimme an!“, heißt es in einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Mitteilung der Aktion „WIR für Menschlichkeit und Vielfalt“, zu der sich die Organisationen zusammengeschlossen haben, um im Wahljahr 2021 ein Zeichen gegen Hetze und Diskriminierung zu setzen.



Mit Sorge beobachteten sie, wie versucht werde, Hass und Gewalt gegen alle zu schüren, die sich für eine offene und vielfältige Gesellschaft einsetzen. „Wir lassen nicht zu, dass in Deutschland eine Stimmung erzeugt wird, die unsere Gesellschaft spaltet“, heißt es in dem gemeinsamen Text. „Wir treten ein für Menschlichkeit und Vielfalt. Und wir sind nicht alleine: Wir stehen für Millionen Menschen in Deutschland, die das Auftreten und die Ziele von Parteien wie der Alternative für Deutschland und anderer rechter Bewegungen entschieden ablehnen.“



Die AfD habe vielfach gezeigt, dass sie in ihren Reihen Menschen- und Lebensfeindlichkeit dulde, sie fördere Nationalismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Heute sei daher plötzlich „wieder an der Tagesordnung, was in Deutschland lange als überwunden galt“, erklärten die Verbände, Initiativen und Einrichtungen.



Die Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe, Ulla Schmidt, betonte, dass in diesem Jahr „wirklich alle Menschen - auch die mit einer Betreuung in allen Angelegenheiten - an Wahlen teilnehmen dürften“. Um dies zu erreichen, habe die Lebenshilfe lange gekämpft und sei sogar bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. „Im Super-Wahljahr 2021 rufen wir dazu auf: Nehmen Sie Ihr Grundrecht wahr, verhindern Sie mit Ihrer Stimme, dass die Gegner unserer Demokratie immer mächtiger werden!“ (epd)