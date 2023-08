SPD-Chef Klingbeil Streit in der Ampel „macht mich fassunglos“

SPD-Chef Lars Klingbeil hat den neuerlichen Streit im Kabinett der Ampel-Koalition scharf kritisiert. Die Aufgabe der Regierung sei es, in der aktuellen Situation Sicherheit, Stabilität und Orientierung zu geben.

„Ich dachte eigentlich, dass alle das verstanden haben“, sagte Klingbeil am Donnerstag in Frankfurt am Main. Dass das offenkundig doch nicht der Fall sei, „das hat mich sehr fassungslos gemacht“. Er habe die klare Erwartung, dass das Kabinett auf seiner Klausur Ende August in Meseberg auch über die Zusammenarbeit spreche und das bereinige.

Am Mittwoch hatte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) das Gesetz zu Steuererleichterungen für Unternehmen im Kabinett blockiert und mehr Mittel für die Kindergrundsicherung gefordert. Klingbeil betonte, in der Ampel-Regierung sei Platz, „sowohl wirtschaftspolitisch stark zu sein als auch die Kinderarmut zu bekämpfen“. (dpa)