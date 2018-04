Franziska Giffey: "Die Leute müssen uns wieder verstehen" Franziska Giffey, die neue Familienministerin und bisherige Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln meldet sich unter den Antragstellern auch noch einmal zu Wort. Sie sagt, wir dürfen "nicht nur gute Dinge tun", sondern wir müssen auch darüber sprechen. "Wir müssen sehen, dass die Leute uns verstehen, dass wir sagen, was wir tun, und dass wir tun, was wir sagen." Als Familienministerin wolle sie dafür arbeiten, "dass es jedes Kind packt", egal, woher es kommt. Dafür wolle sie noch vor der Sommerpause das "Gute-Kita-Gesetz" auf den Weg bringen. Und sie will die Ganztagsbetreuung in den Schulen ausbauen. "Wir müssen sagen, dass es die SPD ist, die gegen die Kinderarmut in Deutschland vorgeht." Dazu gehöre auch, für die Ehrenamtlichen einzusetzen. Und sie will sich "stark machen für die Frauen. Denn Frauen können alles. Dabei gehe es nicht nur um die Frauen in Führungspositionen, sondern auch diejenigen, die von Zwangsheirat bedroht seien. Ihr gehe es auch um die "Vereinbarkeit von Familie und Beruf".