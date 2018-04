Countdown Noch 11 Minuten bis zum Beginn des Parteitages. Dann hat Thorsten Schäfer-Gümbel das Wort. Er soll die SPD in diesem Jahr bei der Landtagswahl in Hessen zurück in die Regierung führen. Das ist auch für die neue Parteiführung wichtig - denn bei der anderen Landtagswahl in diesem Jahr - in Bayern - droht den Genossen eine herbe Niederlage. Die Aussichten von Spitzenkandidatin Natascha Kohnen im Freistaat sind mau.