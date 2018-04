Ende und Aufbruch

Die Parteiführung ist an diesem Sonntag zudem nur knapp an einer Abstimmungsniederlage vorbeigeschrammt - fast wäre der Leitantrag nicht in der Form der Antragskommission angenommen worden.

Einen sehr versöhnlichen Schluss hat die Partei dann mit der Verabschiedung des ehemaligen Vorsitzenden Martin Schulz hinbekommen. Andrea Nahles dankte ihm ausdrücklich und bat ihn darum, sich weiter einzubringen. Und das tat Schulz dann auch in einer freien und kämpferischen Rede, die man so von ihm schon lange nicht gehört hatte. Der Parteitag spendete ihm dafür viel Beifall.

Der Bundesparteitag der SPD in Wiesbaden ist fast pünktlich um 16.15 Uhr zu Ende gegangen, ob sich das Ergebnis für die in Umfragen schlecht dastehende Partei positiv auswirken wird, bleibt noch abzuwarten. Andrea Nahles ist mit 66,35 Prozent der Stimmen zur neuen Vorsitzenden und zur ersten Frau an der Spitze der SPD gewählt worden, die Flensburger Bürgermeisterin Simone Lange unterlag klar. Das ist zwar beispielsweise im Vergleich zu den 100 Prozent ihres Vorgängers Martin Schulz vor rund einem Jahr eher wenig. Damals gab es aber auch nur einen Kandidaten. Und zudem - darauf verweisen die SPD-Größen - spiegelt sich in dem Wahlergebnis auch relativ genau das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums zum erneuten Eintritt in die große Koalition wieder.