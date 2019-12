„Tanker SPD steuert in die richtige Richtung“ Die 2018 gegen Andrea Nahles unterlegene Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange ist auch in der Halle. Sie sagt im Gespräch mit dem Tagesspiegel-Team, der "Tanker" SPD sei schwer umzusteuern, steuere aber nun endlich in die richtige Richtung - jetzt müsse man nur noch raus aus der großen Koalition. Die Debatte soll es gleich nach den Vorsitzendenwahlen geben - so ab 14 Uhr - und erst danach die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden (ab ca. 18 Uhr) (Georg Ismar)