Die SPD-Politikerin Anke Rehlinger soll an diesem Montag (10.00 Uhr) in der konstituierenden Sitzung des Landtags in Saarbrücken zur neuen saarländischen Ministerpräsidentin gewählt werden. Bei der Landtagswahl am 27. März hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit geholt.

Die Sozialdemokraten werden erstmals seit 23 Jahren an der Saar wieder die Regierung führen. Die CDU des bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans hatte mit 28,5 Prozent haushoch verloren und geht nun in die Opposition.

Die SPD kann mit einer absoluten Mehrheit eine Alleinregierung bilden. Sie verfügt über 29 von 51 Sitzen im Landtag. Damit wird das Saarland aktuell das einzige Bundesland mit einer Einparteienregierung sein. Die oppositionelle CDU kommt auf 19 Sitze, die AfD auf drei. Weitere Parteien sind nicht im Landtag.

Zuvor hatte der saarländische Landtag die SPD-Politikerin Heike Becker zur neuen Präsidentin des Parlaments gewählt. Die Parlamentarier votierten einstimmig für die 46-Jährige. Sie erhielt alle Stimmen der 51 Abgeordneten, Enthaltungen oder Gegenstimmen gab es nicht.

Die Verwaltungsfachwirtin aus Neunkirchen ist seit 2007 Mitglied der SPD. Im Landtag sitzt sie seit 2019 als Nachrückerin. Sie ist die erste Frau an der Spitze des saarländischen Parlaments.

Am Dienstag soll das neue Landeskabinett vorgestellt und vereidigt werden. Im Anschluss ist Rehlingers erste Regierungserklärung geplant. (dpa, AFP)