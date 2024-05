Staatsschutz ermittelt AfD-Abgeordnete vor Landtag in Stuttgart attackiert

Zwei Landtagsabgeordnete der AfD sind am Mittwochnachmittag in Stuttgart angegriffen worden. Wie die Polizei am Mittwochabend in Stuttgart mitteilte, waren die beiden an einem Informationsstand, den ihre Partei zur Festveranstaltung „75 Jahre Grundgesetz“ auf dem Opernvorplatz aufgebaut hatte.

Mehrere AfD-Gegner versuchten demzufolge, mit einem Banner den Stand zu blockieren, und gingen dabei die Landtagsabgeordneten körperlich an. Die Politiker wurden leicht verletzt.

Laut AfD-Landtagsfraktion handelt es sich bei den Opfern um die Abgeordneten Hans-Jürgen Goßner und Miguel Klauß. Goßner sei ein Schlag ins Genick versetzt worden, Klauß ein Schlag gegen den Kopf. Klauß forderte in einer Mitteilung Innenminister Thomas Strobl (CDU) auf, gegen Linksextremismus vorzugehen.

Zwei an der Gewaltaktion beteiligte Frauen im Alter von 19 und 23 Jahren wurden von der Polizei angehalten. Gesucht werden aber eine weitere Angreiferin, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll sowie ein Mann zwischen 20 und 25 Jahren. Derzeit werten die Beamten Videoaufzeichnungen des Vorfalls aus. Der Staatsschutz ermittelt. (epd)