Von der Türkei unterstützte Rebellen sind am Sonntag nach eigenen Angaben in die nordsyrische Stadt Afrin eingerückt. Einige Stadtteile seien unter Kontrolle gebracht worden, sagte ein Sprecher der sogenannten Freien Syrischen Armee (FSA). Bislang seien sie nicht auf Gegenwehr gestoßen. Die Kämpfer der kurdischen YPG-Miliz hätten sich zurückgezogen, sagte der Rebellensprecher.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verkündete wenig später die "vollständige" Eroberung des Stadtzentrums. "Einheiten der Freien Syrischen Kräfte, die von der türkischen Armee unterstützt werden, haben heute Morgen um 8.30 Uhr (Ortszeit, Anm. d. Red.) die vollständige Kontrolle über das Stadtzentrum von Afrin übernommen", sagte Erdogan am Sonntag. Minenräumarbeiten dauerten an.

Mehr als 200.000 Menschen geflohen

Die Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilten ebenfalls mit, die türkische Armee und ihre Verbündeten seien am Sonntag in die nordsyrische Stadt Afrin vorgedrungen. Die Einheiten hätten bereits die Kontrolle über mehrere Stadtviertel übernommen. Der Sender CNN Türk berichtete, türkische Einheiten seien vom Südosten aus in die Stadt eingedrungen. Eine Bestätigung von kurdischer Seite gab es zunächst nicht.

Mehr zum Thema Bürgerkrieg in Syrien Weiter Massenflucht wegen schwerer Kämpfe

In den vergangenen Tagen waren nach Angaben der Organisation angesichts der erwarteten Offensive mehr als 200.000 Menschen aus der mehrheitlich kurdischen Stadt geflüchtet. Die Türkei hatte im Januar im Norden Syriens eine Offensive gegen die YPG gestartet. Mit der Militäraktion soll verhindert werden, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet. Die FSA-Rebellen sind mit der Türkei verbündet. (mes, Reuters, AFP)