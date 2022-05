Lage für ukrainische Truppen im Osten immer schwieriger Russland hat nach eigenen Angaben das strategisch wichtige Lyman im Osten der Ukraine eingenommen. Die Stadt mit dem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt sei vollständig unter Kontrolle russischer Truppen und den mit ihnen verbündeten Einheiten der Volksrepublik Donezk, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mit. Lyman liegt nur etwa 60 Kilometer von der hart umkämpften Stadt Siewierodonezk entfernt. Dort wird ein Rückzug ukrainischer Soldaten nicht mehr ausgeschlossen. Angesichts der massiven russischen Angriffe wird die Lage für sie im Osten des Landes immer schwieriger. "Siewierodonezk liegt unter ständigem Beschuss", teilte die Polizei in einem Post in den sozialen Netzwerken mit. Ein Rückzug aus der größten von der Ukraine gehaltenen Stadt im Donbass würde den russischen Präsidenten Wladimir Putin näher an sein Ziel bringen, die beiden Donbass-Regionen Luhansk und Donezk vollständig unter seien Kontrolle zu bekommen.



In der Region Luhansk, in der Siewierodonezk liegt, hielten sich rund 10.000 russische Soldaten auf, sagte der dortige Gouverneur Serhij Gaidai im ukrainischen Fernsehen. Sie versuchten, anzugreifen und in jede Richtung vorzurücken, die ihnen möglich sei.



Gouverneur Gaidai zufolge wurden bereits 90 Prozent der Gebäude in Siewierodonezk beschädigt, beim jüngsten Beschuss seien 14 Hochhäuser zerstört worden. Mehrere Dutzend Sanitäter und Ärzte harrten in der Stadt aus, es sei aber wegen des Beschusses schwierig für sie, zu Krankenhäusern vorzudringen. Eine unabhängige Bestätigung der Informationen war Reuters nicht möglich.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Lage der eigenen Truppen im Donbass als sehr schwierig. Russland konzentriere weiterhin seine Kräfte im Donbass und greife mit Flugzeugen ukrainische Stellungen an, sagte Selenskyj am späten Freitagabend in seiner täglichen Ansprache. "Wir schützen unser Land so gut es unsere derzeitigen Verteidigungsressourcen erlauben. Wenn die Besatzer denken, dass Lyman und Siewierodonezk ihnen gehören werden, dann irren sie sich. Der Donbass wird ukrainisch bleiben." (Reuters)