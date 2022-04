Nach der scharfen Kritik des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk und den erschütternden Bildern aus der Stadt Butscha hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier deutlich wie bisher nie Fehler in der früheren Russland-Politik eingeräumt.

„Mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler. Wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben“, sagte Steinmeier am Montag in einem Gespräch mit Journalisten in Schloss Bellevue. Auch der Tagesspiegel nahm daran teil.

[Alle aktuellen Nachrichten zum russischen Angriff auf die Ukraine bekommen Sie mit der Tagesspiegel-App live auf ihr Handy. Hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen.]

„Die bittere Bilanz: Wir sind gescheitert mit der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, in das Russland einbezogen wird. Wir sind gescheitert mit dem Ansatz, Russland in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einzubinden.“

Mit Blick auf die jahrelang ausgebaute Energieabhängigkeit von Russland betonte Steinmeier: „Meine Einschätzung war, dass Wladimir Putin nicht den kompletten wirtschaftlichen, politischen und moralischen Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen würde. Da habe ich mich, wie andere auch, geirrt.“

Melnyk wirft Steinmeier "Spinnennetz der Russland-Kontakte" vor

Es war Steinmeiers erster Auftritt nach einer Corona-bedingten Quarantäne. Der Bundespräsident – er war von 1999 bis 2005 Kanzleramtschef von Gerhard Schröder, und von 2005 bis 2009 und 2013 bis 2017 Außenminister – betonte: „Ich leide sehr mit den Menschen in der Ukraine mit. Nach Anfang 2014 hat kein anderes Land meine Arbeit so geprägt.“

In einem Interview mit dem Tagesspiegel hatte ihm zuvor der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk vorgeworfen, über Jahre zu sehr auf die Interessen Russlands Rücksicht genommen zu haben und „ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft“, zu haben.

[Lesen Sie hier das Interview mit dem ukrainischen Botschafter: Melnyk macht Ampel-Ministern schwere Vorwürfe - „Steinmeier knüpfte ein Spinnennetz der Russland-Kontakte“]

„Darin sind viele Leute verwickelt, die jetzt in der Ampel das Sagen haben.“ Er nehme Steinmeier bisher nicht ab, dass der Überfall auf die Ukraine für ihn einen endgültigen Bruch mit der bisherigen Ukraine-Politik bedeute.

Steinmeier betonte dagegen mit Blick auf den am 24. Februar auf Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin begonnen Krieg: „Mit einem Russland unter Putin wird es keine Rückkehr zum Status Quo vor dem Krieg geben.“

Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine Selenskyj besucht Butscha – und spricht von „Genozid“

Die Verantwortung für den Krieg liege bei Putin, „die sollten wir nicht auf uns ziehen“, betonte der Bundespräsident. „Das heißt aber nicht, dass wir nicht einiges zu überdenken haben, wo es unsererseits Fehler gegeben hat“, zeigte er sich offen für eine große Debatte darüber.