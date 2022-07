Russland leitet Ermittlungen gegen Oppositionellen Ilja Jaschin ein

Russische Behörden haben strafrechtliche Ermittlungen gegen Ilja Jaschin eingeleitet, einen der letzten noch nicht zu langen Haftstrafen verurteilten Oppositionellen in Russland. Gegen Jaschin werde wegen der "Verbreitung falscher Informationen über das russische Militär" ermittelt, teilte Jaschins Anwalt Wadim Prochorow am Dienstag im Onlinedienst Facebook mit. Die Ermittler hätten ihn angerufen und über eine bei Jaschin geplante Hausdurchsuchung informiert. "Ich werde mich dorthin begeben", schrieb Prochorow.

Der 39-jährige Ilja Jaschin war am 28. Juni wegen "Ungehorsams gegenüber der Polizei" zu 15 Tagen Haft verurteilt worden und befand sich am Dienstag noch immer im Gefängnis. Bevor die neuen Anschuldigungen bekannt wurden, hatte Jaschin in Online-Diensten berichtet, dass er am Mittwoch kurz nach ein Uhr morgens entlassen werden solle.

Die “Verbreitung falscher Informationen" über das russische Militär kann in Russland mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann. Das Gesetz stellt Kritik an Russlands Offensive in der Ukraine unter Strafe und wurde nach dem russischen Einmarsch eingeführt.

Jaschin wurde in Russland vor allem während der Protestbewegung gegen den Kreml in den Jahren 2011 bis 2012 bekannt. Er steht dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nahe, der zurzeit eine neunjährige Haft in einem Straflager verbüßt. Mit Beginn der Militäroffensive gegen die Ukraine hatte er sich entschieden zu bleiben und verurteilt den Einmarsch öffentlich. (AFP)