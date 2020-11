Es kann nicht mehr lange dauern, bis auch die letzten Stimmen der US-Wahl ausgezählt sind. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass Joe Biden mit großer Wahrscheinlichkeit das Rennen um das Weiße Haus gewinnen wird – wenn auch recht knapp.

Auf Twitter schlägt Joe Biden gegen Ende der Stimmenauszählung bereits staatsmännische Töne an: „Macht kann nicht ergriffen oder beansprucht werden, sie stammt vom Volk und es ist sein Wille, der bestimmt, wer Präsident der Vereinigten Staaten wird.“

Die Präsidentschaft sei keine Institution für eine der beiden dominierenden Parteien, sondern „das eine Amt in der Nation, das jeden repräsentiert“. Das Amt erfordere eine Fürsorgepflicht für alle Amerikaner und diese werde er erfüllen.

Wenn diese Wahl erstmal abgeschlossen sei, werde es Zeit, zu tun, was die Amerikaner immer getan haben: „Die harsche Rhetorik des Wahlkampfs hinter uns lassen.“ Um Fortschritt zu erreichen, sollten die Amerikaner ihre politischen Rivalen nicht wie Feinde behandeln. „Wir sind keine Feinde“, schreibt Präsidentschaftskandidat Joe Biden weiter auf Twitter.

Biden ruft zu Spenden für Stimmenauszählung auf

„Ich bin sicher, dass wir siegreich hervorgehen werden, aber das wird nicht mein Sieg sein oder unser Sieg allein. Es wird ein Sieg für das amerikanische Volk, für die Demokratie, für ganz Amerika sein.

Zudem rief Biden mehrmals zu Spenden für einen Wahlkampffonds auf, der sicherstellen solle, dass „jede Stimme“ bei der US-Wahl auch gezählt werde. Wie genau dieses Geld für die Stimmenauszählung genutzt werden soll, wird allerdings nicht klar.

Denkbar ist, dass das Geld für die Neuauszählung von Stimmen in US-Bundesstaaten fließt, wo die Ergebnisse sehr knapp ausfallen. Beantragt ein Präsidentschaftskandidat nämlich eine Neuauszählung in einem Bundesstaat, muss er selber für die Kosten aufkommen, wenn sich das Wahlergebnis am Ende nicht ändert.

Amtsinhaber Donald Trump hingegen setzt zum Schluss der Stimmenauszählung weiterhin schrille Tweets ab. So schrieb er zum Beispiel über den Kurznachrichtendienst: „Sie arbeiten hart daran, einen Vorsprung von 500.000 Stimmen in Pennsylvania verschwinden zu lassen – so schnell wie möglich. Genauso ist es auch in Michigan und anderswo!“

Trump sät immer wieder Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl

Beweise für das „Verschwindenlassen“ von Stimmen bleibt Trump allerdings schuldig. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sich das Wahlergebnis verändert, weil die Auszählung der Stimmen einfach noch läuft und so der Vorsprung schmilzt. Im Vorfeld hat Trump über Wochen immer wieder Zweifel an der Rechtmäßigkeit der US-Wahl gestreut – ohne weitere Belege.

„Sie finden überall Biden-Stimmen – in Pennsylvania, Wisconsin und Michigan. So schlecht für unser Land!“ Weiterhin behauptete Trump, er und sein Wahlkampfteam hätten die US-Bundesstaaten Pennsylvania, Georgia und North Carolina gewonnen, wo er einen „großen“ Vorsprung habe.

Zudem werde er einen Wahlsieg für den Bundesstaat Michigan ausrufen, „falls es dort eine große Zahl an heimlich abgegebenen Stimmen“ gab, wie berichtet worden sei. Auch für die Behauptung heimlich abgegebener Stimmen im US-Bundesstaat Michigan gibt es keine Hinweise.

Twitter kennzeichnet Aussagen von Trump mit Warnhinweisen

Der Kurznachrichtendienst Twitter kennzeichnete die Aussagen Donald Trumps wie zuvor mit Warnhinweisen, wonach die US-Wahl nicht entschieden ist und die Inhalte des Tweets „möglicherweise irreführend“ sind.

Abgesehen davon teilte Trump zwei Links zu Artikeln von der US-amerikanischen Webseite „Breitbart News“, die als Plattform für Rechtsradikale, Verschwörungsmythen und Desinformation bekannt ist. Eines der beiden Links führt zu einem Meinungsbeitrag, nach dem der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Pennsylvania abtreten solle.

Der andere Link führt zu einem Bericht, demzufolge es ein vermeintliches „Auszählungschaos“ in Detroit gibt, einer Großstadt in Michigan – diese Meldung ließ sich nicht bestätigen. Trump kündigte an, vor den Supreme Court, das oberste Gericht in den USA, zu ziehen, um die Auszählung von Briefwahlstimmen zu stoppen.

Biden optimistisch, Trump kämpferisch

Dazu stellte er die Frage über Twitter: „Wie kann es sein, dass die Auszählung von Briefwahlstimmen jedes Mal so verheerend ist bei den Prozenten und ihrer Macht der Zerstörung?“ Experten schätzen, dass der größere Anteil der Briefwahlstimmen Joe Biden gilt, dem Kandidat der Demokraten.

Masken zu tragen, Abstand zu halten und aufgrund des Coronavirus vorsichtig zu sein, ist in den USA zu einer Frage der Parteizugehörigkeit verkommen – das ist eine mögliche Erklärung dafür, warum sehr viel mehr Biden-Stimmen per Briefwahl abgegeben wurden, als vor Ort in den Wahllokalen.

Insgesamt zeigen die Social-Media-Auftritte der beiden Präsidentschaftskandidaten: Während Biden optimistisch, präsidial und versöhnlich auftritt, zeigt sich Trump vor allem kämpferisch und sät weiterhin Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl.