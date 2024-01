Stimmung in Deutschland Kommt jetzt der Wutwinter?

Im vergangenen Jahr blieb der „Wutwinter“, den einige wegen der Energiekrise befürchtet hatten, aus. Ein Jahr später ist es mit der friedlichen Stimmung vorbei: Wütende Landwirte bedrängen den Wirtschaftsminister, die Ärzte streiken, die Gewerkschaft GDL legt den Bahnverkehr lahm.

Was bringen die kommenden Monate noch? Ein Redakteur und zwei Volontärinnen des Tagesspiegel geben ihre Einschätzung ab. Alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Es fehlt ein politisches Konzept, um die Gemüter zu beruhigen

Christopher Ziedler ist Redakteur im Hauptstadtbüro des Tagesspiegel. Er rechnet eher mit einem Wutsommer an der Wahlurne.

Mit gewissem Recht war die Regierung vergangenes Jahr stolz, als der vorausgesagte „Wutwinter“ ausgefallen war. Milliarden für Energiepreisbremsen erreichten, dass die Menschen in den überraschend warmen Wohnungen blieben, statt auf die Straße zu gehen. Ein Jahr später ist manches anders. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zeigen sich immer noch. Die Ampel kann aber finanziell nicht mehr aus dem Vollen schöpfen, um sie abzumildern.

Es muss sogar gekürzt werden, die Bauernproteste sind eine Folge davon. Es fehlt auch nicht an beunruhigenden Ereignissen, die von Frust zeugen, der auch in Gewalt umschlagen könnte. Wie Robert Habeck zuletzt bedrängt wurde, war der bittere Ausdruck dessen. Die meisten Landwirte aber demonstrierten friedlich.

Von „Generalstreik“ und „Aufstand“, die sich extreme Rechte herbeiwünschten, ist wenig zu sehen. Genauso wenig aber ist ein Konzept zu sehen, mit dem die Regierung nun die Gemüter beruhigen könnte. So droht bei der Europawahl und in drei Ost-Ländern eher ein Wutsommer an der Wahlurne zugunsten der AfD.

Bei Ausschreitungen müssen die Sicherheitsbehörden eingreifen

Charlotte Greipl ist Volontärin im Hauptstadtbüro des Tagesspiegel. Sie hält die Versammlungsfreiheit für ein hohes Gut, doch es gebe Grenzen.

Die Deutschen haben den Ruf, ein eher ruhiges Volk zu sein. Doch neuerdings zeigen sie ihre Wut offen, mitunter hemmungslos. Wird es ein Wutwinter? Wohl eher ein Wutjahr – wenn nicht gar ein Jahrzehnt des offen zur Schau gestellten Unmuts. Ausgerechnet in der Pandemie-Isolation haben viele ihre Lust daran entdeckt, auf die Straße zu gehen.

Verschiedenste Gruppierungen sind dort mittlerweile anzutreffen, seien es Bauern, Klimaaktivistinnen, Impfgegner oder Palästina-Unterstützerinnen. Das ist für sich genommen keine schlechte Entwicklung, schließlich ist eine aktiv gelebte Versammlungsfreiheit ein hohes Gut.

Dabei werden immer wieder Grenzen überschritten, was nicht hinnehmbar sind. Doch das Versammlungsrecht bietet Reaktionsmöglichkeiten. Angesichts der angespannten Haushaltslage und zu erwartender Kürzungen dürfte die Demonstrationslust der Deutschen eher noch zunehmen. Daran muss sich die Politik ein Stück weit gewöhnen – und bei Ausschreitungen müssen die Sicherheitsbehörden eingreifen.

Zu den alten Baustellen sind weitere dazugekommen

Katharina Kalinke ist Volontärin im Wirtschaftsressort des Tagesspiegel. Sie sagt, auch um die wirtschaftliche Stimmung im Land ist es nicht zum Besten bestellt.

Die Europäische Zentralbank plant, die Zinsen früher als gedacht wieder zu senken, die Inflation scheint gebannt. Eigentlich könnte das die Gemüter geradezu positiv stimmen, doch zu den alten Baustellen sind im neuen Jahr sogar weitere dazugekommen.

Hatten Ökonominnen und Ökonomen für 2024 ursprünglich noch einen Aufschwung nach krisenreichen Jahren prognostiziert, haben die meisten ihre Erwartungen für die Konjunktur nach unten korrigiert. So rechnet das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung mit einem Rückgang der Wirtschaft von 0,3 Prozent. Nicht straffe Umweltschutzvorgaben, sondern der Haushaltsstreit und zurückgezogene Subventionen verunsichern Unternehmen, die auf Planungssicherheit angewiesen sind.

Auch die versprochene Kraftwerkstrategie liegt noch nicht vor. Dazu blicken Firmen mit Sorgen auf hohe Energiekosten, Fachkräftemangel, fehlende Investitionen, überbordende Bürokratie und die marode Infrastruktur. Auch warnen führende Köpfe aus Wirtschaft und Forschung, dass der Erfolg der AfD eine Gefahr für den Standort Deutschland ist. So erklärt sich dann auch, warum deutsche Firmen mehr und mehr im Ausland investieren.