Die Flugbegleiter der Lufthansa dürfen wie geplant am Donnerstag und Freitag streiken. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte die Einstweilige Verfügung der Fluggesellschaft gegen den angekündigten 48-Stunden-Streik der Gewerkschaft UFO am Mittwoch ab. Rechtsmittel gegen diese Entscheidung sind aber noch möglich. Mehr in Kürze. (Reuters)