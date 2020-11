Eine mögliche Verschärfung der Corona-Regeln für den Schulunterricht sorgt vor dem Treffen von Bund und Ländern am Montagnachmittag für Streit.

Nach dem Bekanntwerden einer Beschlussvorlage des Bundes für das Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungsspitzen der Länder kritisierte etwa Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Bundesregierung scharf.

„Das ist kein Vorschlag, der mit den Ländern besprochen oder abgestimmt ist -im Gegenteil“, schrieb Schwesig am Montag bei Twitter.

Mit Blick auf Kinder, Jugendliche und den Schulbereich seien die von Bund unterbreiteten Vorschläge „unverhältnismäßig“, ergänzte sie. Das „Vorgehen des Kanzleramts führt zur Verunsicherung anstatt zur gemeinsamen Orientierung für die Bevölkerung“.

Auch Länderchefs aus der CDU stellten sich gegen das Kanzleramt. So berichtete die „Bild“, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet habe moniert, dass es bis Sonntagabend keine konkreten Verschärfungen für Schulen gegeben habe. Laschet habe eine Erklärung vom Kanzleramt darüber gefordert, wie die Beschlussvorlage zustande kam. „Die Menschen verlieren das Vertrauen“, zitiert die „Bild“ Laschet.

Am Montagvormittag wurde dann bekannt, dass Bund und Länder voraussichtlich noch keine schärferen Schritte für die Schulen beschließen. Nach einer geänderten Vorlage des Bundes für die Videokonferenz sollen die Länder bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können. Das geänderte Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Im ursprünglichen Papier des Bundes für die Beratungen von Merkel mit den Ministerpräsidenten waren auch für die Schulen schärfere Maßnahmen vorgesehen.

So sollte das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Schüler aller Jahrgänge und für Lehrer auf dem Schulgelände und während des Unterrichts vorgeschrieben werden. Ausnahmslos sollten demnach zudem feste Gruppen von Schülern gebildet werden, wobei die Gruppengrößen in Klassenräumen gemessen am Regelbetrieb halbiert werden sollten.

Der Bund wollte erreichen, dass es zwischen den einzelnen Gruppen eine räumliche Distanz gibt. Innerhalb einer Klasse oder eines Kurses sollte es einen Mindestabstand von 1,5 Metern geben. Dies sollte auch für die Schülerbeförderung etwa mit Bussen gelten.

Bereits am Wochenende hatte sich allerdings abgezeichnet, dass weitere Maßnahmen im Schulbereich umstritten sind. Aus Vorberatungen verlautete, man sei sich zwar im Grundsatz einig, dass die Schulen für Präsenzunterricht geöffnet bleiben sollten. Eine Mehrheit der Länder wolle jedoch aktuell nichts an den Regelungen ändern.

CDU-General Ziemiak will differenzierte Regeln für Schulen

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat dafür plädiert, neue Regeln zum Kampf gegen die Corona-Pandemie an Schulen differenziert anzugehen. Die Situation sei nicht nur in den Bundesländern unterschiedlich, sondern auch bei der Frage, wie mit welcher Altersgruppe umgegangen werden, sagte Ziemiak am Montag nach virtuellen Beratungen der Spitzengremien seiner Partei. Es sei ein Unterschied, ob Masken durchgehend von älteren Kindern getragen werden müssten oder von jenen, die gerade dabei seien, Schreiben zu lernen und deswegen sehr auf die Kommunikation mit den Lehrern angewiesen seien.

Mehr zum Thema Bund will härtere Corona-Regeln und besseren Schutz Impfzentren sollen schon in vier Wochen betriebsbereit sein

„Wir wollen alles dafür tun, damit Beschulung möglich ist. Es geht hier um Zukunftschancen“, sagte Ziemiak. Als Familienvater wisse er, wie wichtig es sei, dass die Betreuung von Kindern in Schulen und Kitas gewährleistet sei. Es müsse geklärt werden, was zu tun sei, um den Infektionsschutz hoch zu halten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Betreuungsmöglichkeiten erhalten blieben. „Die zweite Welle ist nicht gebrochen. Es wird ein schwerer Winter“, sagte Ziemiak. (mit AFP, dpa)