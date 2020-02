Zwischen Deutschland und Frankreich bahnen sich harte Verhandlungen über den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU an. Nach einem Bericht des „Spiegel“ ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu finanziellen Zugeständnissen bei den bevorstehenden Verhandlungen über den Mehrjahreshaushalt für die Zeit von 2021 bis 2027 bereit.

Allerdings fordert Merkel dafür dem Bericht zufolge verstärkte Ausgaben für Zukunftsaufgaben und weniger Geld für den Agrarbereich. Die von der Kanzlerin geforderten Umschichtungen dürften vor allem auf Gegenwehr in Frankreich stoßen. Frankreich gehört zu den größten Profiteuren der EU-Agrarpolitik.

Bislang steht Deutschland ähnlich wie Österreich, Dänemark, den Niederlanden und Schweden auf dem Standpunkt, dass das künftige EU-Budget nicht größer sein darf als 1,0 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung. Die EU-Kommission fordert hingegen ein Volumen von 1,11 Prozent. Der finanzielle Unterschied zwischen beiden Ansätzen beziffert sich in Milliardenhöhe.

Unterdessen versuchte EU-Ratschef Charles Michel, Bewegung in die starren Fronten im Haushaltsstreit zu bringen. Der Belgier legte am Freitag einen Kompromissvorschlag vor, der ein Budget in Höhe von 1,074 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung vorsieht. Zuletzt hatte die finnische EU-Präsidentschaft im vergangenen Jahr eine Quote von 1,07 Prozent ins Spiel gebracht. Michels Vorschlag mache eine Einigung „nicht einfacher, sondern erschwert sie eher“, hieß es in EU-Diplomatenkreisen.

EU-Kreise: Michel verwässert geplanten Rechtsstaatsmechanimus

Zudem wurde in den Diplomatenkreisen kritisiert, dass durch Michels Vorschlag ein von der EU-Kommission geplanter Rechtsstaatsmechanismus verwässert werde. Künftig soll nach dem Plan der Kommission die Auszahlung von EU-Fördergeldern an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards geknüpft werden. Staaten wie Polen und Ungarn sehen die Neuerung kritisch.

Nach der bisher von der EU-Kommission vorgesehenen Regelung wäre es für einen vom neuen Rechtsstaatsmechanismus betroffenen Mitgliedstaat nur schwer möglich gewesen, eine Entscheidung zur Kürzung von Fördergeldern wieder rückgängig zu machen. Nach der bisher von der Kommission geplanten Regelung hätte ein betroffenes Land eine qualifizierte Mehrheit im Kreis der Mitgliedstaaten organisieren müssen, um einer Kürzung von EU-Geldern zu entgehen.

Nach der von Michel vorgesehenen Regelung hätte es die EU-Kommission künftig schwerer als ursprünglich geplant, die Neuregelung durchzusetzen. „Die Schwächung des Rechtsstaatsmechanismus ist ein Fehler“, hieß es in den EU-Diplomatenkreisen.