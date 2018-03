Als Reaktion auf britische Sanktionen in der Giftanschlag-Affäre weist Russland britische Diplomaten aus. Außenminister Sergej Lawrow sagte am Freitag, Russland werde diesen Schritt gehen. Zahlen nannte er zunächst nicht.

Russland hatte bereits zuvor Äußerungen des britischen Verteidigungsministers Gavin Williamson als unsinnig kritisiert. „Seine rüpelhaften Bemerkungen sind offensichtlich die letzten gebliebenen Waffen der Britischen Streitkräfte“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow, am Donnerstagabend. Sie bewiesen lediglich, dass man die Vorwürfe Londons nicht ernstnehmen müsse.

Williamson hatte zuvor betont, es sei absolut grausam und abscheulich, was Moskau getan habe. „Russland soll weggehen und die Klappe halten“, sagte Williamson.

Erler: Ähnlichkeiten zum Kalten Krieg

Die britische Regierung verdächtigt Russland, am Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Skripal und dessen Tochter beteiligt gewesen zu sein. Deshalb hatte sie am Mittwoch die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten angeordnet. Russland weist die Anschuldigungen zurück und hat eine baldige Antwort auf das Vorgehen Londons angekündigt.

Die aktuelle Konfrontation zwischen Russland sowie Europa und den USA nutzt nach Ansicht des Russlandbeauftragten der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD), dem russischen Staatschef Wladimir Putin im Wahlkampf. Vor dem Votum am Sonntag vermittle Putin damit den Eindruck "Wir gegen den Rest der Welt, alle anderen haben sich gegen uns verschworen", sagte Erler am Freitag dem Bayerischen Rundfunk. "Das bringt natürlich einen Effekt zustande, dass man zusammenrücken muss und dass die Frage auftaucht, wer außer Putin könnte denn in so einer Stresssituation das Land führen."

Erler sieht in dem aktuellen Konflikt zwischen dem Westen und Russland besorgniserregende Ähnlichkeiten zum Kalten Krieg, da es "ein Aufschaukeln, eine Eskalation" sowohl auf politischer als auch auf militärischer Ebene gebe. Nun müsse versucht werden, "den Schalter zu finden", um aus diesen Eskalationsprozessen herauszukommen, sagte er. (dpa/AFP)