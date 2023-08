Streit mit der FDP Wollen die Grünen noch Volkspartei werden?

Was muss das für ein Aufatmen gewesen sein, bei Teilen des linken Flügels der Grünen in der vergangenen Woche. Endlich eine Ministerin, die die FDP mit ihren eigenen Mitteln schlägt. Der egal ist, was Kanzler Olaf Scholz, SPD, will. Die sich nicht darum schert, dass der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck, der immerhin der eigenen Partei angehört, dem Wachstumschancengesetz in Verhandlungen mit Christian Lindner, FDP, bereits zugestimmt hatte.

Dass Lisa Paus sich getraut hat, es trotz Habecks Einigung mit Lindner und Scholz zu blockieren, noch dazu mit einem sachfremden Grund, wirft eine grundsätzliche Frage auf: Was für eine Rolle wollen die Grünen kurzfristig und langfristig im deutschen Parteiensystem spielen?

Sie sind angetreten, um auszugreifen. Das Wahlergebnis 2021, immerhin 14,8 Prozent, wurde als Niederlage empfunden. Die Grünen wollen bei Wahlen 20+x erreichen. Das ist ihnen bei einer bundesweiten Wahl erst einmal gelungen, bei der Europawahl im Mai 2019. Laut Umfragen sind sie derzeit weit davon entfernt, sie liegen bei 14 Prozent. Doch das Ziel, „führende Kraft der linken Mitte“ zu werden, ist geblieben.

Sache vor Taktik, schon immer grüne DNA?

Paus hat nun gezeigt, was sie davon hält. Es gibt Grüne, die das gut finden. Die Sache vor die Taktik stellen – war das nicht immer Teil der grünen DNA? Man könne ihr Vorgehen „mehr als nachvollziehen“, sagte prompt Jürgen Trittin, immerhin Ex-Umweltminister, Ex-Fraktionschef und Ex-Spitzenkandidat der Partei.

Doch Trittin ist nicht mehr Teil der Partei- oder Fraktionsführung. Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock, auch die Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour verfolgen eigentlich den Verbreiterungsansatz für ihre Partei.

Und so muss, in dem Moment, als sich die Genugtuung über die gelungene Rache bei einigen linken Grünen ausbreitete, bei denen vom Realo-Flügel die Wut gewachsen sein – besonders in Bayern und Hessen, wo die Bürgerinnen und Bürger bald den Landtag neu wählen.

Denn wie soll man sich im Wahlkampf als Alternative zur Regierungspartei der Union verkaufen, während die grüne Familienministerin den grünen Vizekanzler vorführt und zeigt, wie viel Absprachen mit dem formell mächtigsten Grünen im Land wert sind? (Antwort: Nicht sonderlich viel).

Lindner wird Paus’ Drängen kaum nachgeben

Zumal fraglich ist, welchen Dienst Paus der Sache tatsächlich erwiesen hat. Es ist kaum vorstellbar, dass Lindner nun nachgibt und die Kindergrundsicherung tatsächlich deutlich üppiger ausstattet. Täte er es, könnte Paus‘ Vorgehen zum Vorbild für andere strittige Themen werden. Andere Kabinettsmitglieder könnten sachfremde Leitungsvorbehalte gegen Gesetzentwürfe einlegen, über die man sich an anderer Stelle schon einig ist.

Die Grünen werden sich bald entscheiden müssen, ob sie den Traum, Volkspartei zu werden, endgültig aufgeben und stattdessen Politik vor allem für ihre Kernklientel machen wollen. Inklusive ausgedehnten Streits dann mit allerlei Wortgefechten, nach Vorbild der FDP. Oder ob sie wieder wachsen wollen.

Sollte letzteres der Fall sein, muss die Partei sich endlich trauen, unangenehme Fragen zu stellen: Wer soll das Machtzentrum bilden? Ist es die Parteiführung? Das Vizekanzleramt? Welche Rolle spielt die Fraktionsspitze? Und wessen Wort wiegt zum Ende einer Diskussion am schwersten?

Harmonie war die Basis des Grünen Erfolgs

Dass ein Kabinettsmitglied entscheidet, an einem Gesetzentwurf ein Exempel zu statuieren, obwohl andere hochrangige Grüne damit nicht einverstanden waren, dürfte dann nicht mehr passieren.

Bislang scheut sich die Partei jedoch. Vielleicht auch, weil der Unmut in der Fraktion schon jetzt bereits groß ist. Die Fraktion ist mehrheitlich links, und obwohl sie bislang alle Kompromisse mitgetragen haben, wächst der Groll auf die ungeliebten Koalitionspartner vor allem von der FDP weiter. Daher auch der Applaus für Paus‘ Aktion aus dem linken Flügel.

Doch die Grünen sind stark geworden, als sie öffentlich zueinanderstanden. Als sie ihre Kämpfe für die Sache mit dem Kampf um Macht verbanden. Schon früher ist es ihnen schwergefallen, einen Machtanspruch zu formulieren. Noch schwieriger ist es für sie, intern Machtfragen zu klären.

Wenn sie eine Chance haben wollen, bei der Wahl 2025 einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin aufzustellen, werden sie sie beantworten müssen. Ansonsten wird der Rückzug in die Nische – nach dem sich manche heimlich sehnen – unausweichlich.