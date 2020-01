Die CDU-Spitze ist im Streit um ein neues Wahlrecht zu neuen Kompromissen bereit. Das Parteipräsidium erklärte sich am Samstag während der CDU-Klausur in Hamburg einmütig dazu bereit, über die bisher strikt abgelehnte Verringerung der Zahl der Wahlkreise zu reden. Das Gremium fasste keinen förmlichen Beschluss, doch herrschte nach Angaben von Teilnehmern Einigkeit, dass das Thema jetzt rasch abgeräumt werden müsse.

Reform käme für nächste Wahl wohl zu früh

Allerdings ist zweifelhaft, dass eine solche Reform schon für die nächste Bundestagswahl wirksam werden kann. Ein Neuzuschnitt von Wahlkreisen müsste in den nächsten Wochen stattfinden, weil dann schon die Aufstellung der Kandidaten für den nächsten Bundestag beginnt.

In den Beratungen machte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) deutlich, dass er in der CSU das Haupthindernis für einen Durchbruch sieht. Die Abgeordneten der Christsozialen haben bei der letzten Bundestagswahl alle bayerischen Wahlkreise direkt gewonnen. Dadurch schaffte es kein zusätzlicher Abgeordneter von der Landesliste in den Bundestag. Ein Neuzuschnitt würde bei einem ähnlichen Wahlergebnis automatisch dazu führen, dass die CSU weniger Abgeordnete in den Bundestag schicken könnte.

In der CDU-Führung um CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer herrschte aber nach Auskunft von Teilnehmern Einigkeit, dass eine weitere Blockade der Reform politisch nicht durchhaltbar wäre. Auch bisher besonders skeptische Landesverbände wie Baden-Württemberg oder Mecklenburg-Vorpommern hätten das Argument akzeptiert, dass die CDU nicht als Schuldige an einer denkbaren weiteren Aufblähung des Bundestages auf bis zu 800 Abgeordnete dastehen sollte.

Schäuble verwies auf den Vorschlag mehrerer Oppositionsparteien und argumentierte, eine Verringerung der Wahlkreiszahl sei der erfolgversprechendste Weg, die Blockade aufzulösen. Kanzlerin Angela Merkel wies darauf hin, dass ihr eigener, sehr großer Wahlkreis in Mecklenburg schon mehrfach neu aufgeteilt worden sei, ohne dass das zu Verwerfungen geführt habe.

CSU lehnt Reduzierung der Wahlkreise strikt ab

Aus der CSU kam prompt ein Veto. „Wir wollen eine Höchstgrenze von 650 Mandaten unter Beibehaltung der Zahl der Wahlkreise“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die AfD lehnte den Vorstoß ebenfalls ab. Die FDP signalisierte Zustimmung.

„Eine Reduzierung der Wahlkreise verhindert nicht ein weiteres Aufblähen des Bundestags“, sagte Müller. Die Zahl der Wahlkreise habe sich seit 2002 nicht verändert, der Bundestag sei in dieser Zeit allerdings deutlich größer geworden. „Das zeigt: Die Wahlkreise sind nicht das Problem.“

Die CSU hatte kürzlich vorgeschlagen, die Zahl der Sitze auf maximal 650 Sitze zu begrenzen. Davon sollten wie bisher 299 direkt gewählte Abgeordnete aus den Wahlkreisen kommen. Der Rest - 351 Parlamentarier - solle über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag einziehen. Die strittigen Überhang- und Ausgleichsmandate sollen nach diesem Modell innerhalb dieser 351 Sitze verrechnet werden. (mit dpa)