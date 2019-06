CDU-Politiker Peter Tauber hat im Streit um die Verantwortung am Mord an Walter Lübcke noch einmal nachgelegt. Der frühere CDU-Generalsekretär schrieb gerichtet an Erika Steinbach im Kurznachrichtendienst Twitter: "'Es gibt keine Handlung für die niemand verantwortlich wäre' hat Bismarck gesagt. In diesem Sinne bist Du natürlich verantwortlich für die Folgen und Reaktionen auf deine Hetze gegen Walter Lübcke."

Weiter schrieb er: "Du trägst Mitschuld an seinem Tod." Steinbachs Reaktion zeige, dass sie das wisse. "Bis heute gibt es kein Wort der Trauer von Dir für ihn. Wohl nicht, weil das der Gipfel der Heuchelei wäre", schrieb er Steinbach weiter.

Die frühere CDU-Politikerin und Vorsitzende einer AfD-nahen Stiftung hatte zuletzt den Vorwurf zurückgewiesen, durch radikale Äußerungen eine Mitschuld an der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu tragen. Das Verbrechen werde jetzt von politischen Kräften instrumentalisiert, die wegen der bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg erkennbar in Panik geraten seien, so Steinbach.

Tauber hatte Steinbach am vergangenen Mittwoch in einem Gastbeitrag für die „Welt“ scharf kritisiert. Er schrieb, die Gewaltbereitschaft von Rechts nehme zu, das politische Klima habe sich verändert.

Steinbach hatte im Februar einen Tweet mit Kritik an Lübcke veröffentlicht, diesen aber später wieder gelöscht. Darin verlinkte sie einen Artikel, der den CDU-Politiker mit der Aussage zitierte, Kritiker könnten das Land jederzeit verlassen, wenn sie mit der Asylpolitik nicht einverstanden seien. Steinbach hatte im Deutschlandfunk eingeräumt, dass der Tweet sehr viele hasserfüllte und „extreme“ Kommentare nach sich gezogen habe. Sie sei für die Reaktionen aber nicht verantwortlich: „Für einen Kommentar ist immer derjenige verantwortlich, der ihn abgibt.“ (mja, dpa)