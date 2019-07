Angesichts des erneuten Streits in der großen Koalition bringt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eine Minderheitsregierung ins Gespräch. "Wenn die SPD nach internen Debatten die Koalition vor dem Ende der Wahlperiode verlassen will, sollte die Union allein weiterregieren", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Große Koalitionen sollten "eigentlich nur Ausnahmen sein". Die Ablehnung von der Leyens durch die SPD, die Merkel beim EU-Gipfel zu einer Enthaltung zwang, bringt den kleineren Koalitionspartner allerdings nicht nur in Deutschland unter Druck. Auch die europäischen Sozialdemokraten gehen auf Distanz: Sie wollen von der Leyen erst anhören.

Anlass des aktuellen Streits in der schwarz-roten Koalition ist die Nominierung von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) als Nachfolgerin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker durch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU). Die deutschen Sozialdemokraten im EU-Parlament wollen dort geschlossen gegen von der Leyen stimmen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die SPD vor einem solchen Schritt gewarnt. Dieser wäre ihren Worten zufolge eine Belastung für die Koalition.

Schäuble forderte laut Vorabbericht vom Sonntag: "Umso mehr muss die Bundesregierung jetzt darauf achten, nicht nur emsig den Koalitionsvertrag abzuarbeiten. Das allein erreicht die Menschen nicht mehr." Zu den schlechten Umfragewerten der SPD sagte Schäuble: "Totgesagte leben länger."

Auch CSU-Chef Markus Söder äußerte die Erwartung, dass die Sozialdemokraten der Personalie am Ende zustimmen. "Ich kann der SPD nur raten, nicht gleich den nächsten schweren Fehler zu begehen", sagte Bayerns Ministerpräsident dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sollte die Besetzung des Chefpostens der EU-Kommission mit von der Leyen scheitern, "haben wir einen europäischen Totalschaden", betonte Söder. "Wir müssen verhindern, dass es zu einer monatelangen europäischen Krise und Blockade der Institutionen kommt."

Europäische Sozialdemokraten geben von der Leyen eine Chance

Die europäischen Sozialdemokraten schließen eine Wahl von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zur EU-Kommissionschefin nicht aus. Sie wolle von der Leyens Eignung für die Spitzenposition "nicht beurteilen, bevor wir ihr zugehört haben", sagte die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Iratxe Garcia, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). Damit ging die Spanierin auf Distanz zur SPD. Prominente deutsche Sozialdemokraten lehnen die Wahl der CDU-Politikerin ab.

Zwar spreche es nicht für von der Leyen, dass die Regierungen Italiens und der Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei ihre Nominierung unterstützt hätten. "Wir werden die Person aber nicht beurteilen, bevor wir ihr zugehört haben", sagte Garcia der "FAS".

Am Mittwoch stellt sich von der Leyen der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament vor. "Wir werden dann ja sehen, wie viel ihr daran liegt, die Werte der Europäischen Union zu bewahren", sagte Garcia weiter. Mehrere prominente SPD-Politiker hatten zuvor eine Wahl von der Leyens ausgeschlossen. Sie kritisieren vor allem, dass bei der Nominierung des Kommissionspräsidenten keiner der Spitzenkandidaten aus dem Europawahlkampf zum Zuge kam.

Der SPD-Delegationsleiter im EU-Parlament, Jens Geier, hatte direkt nach von der Leyens Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs erklärt, die Europa-SPD werde "diesem Vorschlag auf keinen Fall zustimmen". Auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner rechnete weiter mit einer einhelligen Ablehnung der Personalie. Er nehme "derzeit auch niemanden wahr, der das anders sieht", sagte Stegner der "FAS".

Nur drittgrößte Gruppe in der Fraktion

Die Stimmen der europäischen Sozialdemokraten, die die zweitgrößte Fraktion im EU-Parlament stellen, sind entscheidend für die Wahl von der Leyens. Die konservative Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) geht aber trotz der ablehnenden Haltung der SPD davon aus, dass die Mehrheit der europäischen Sozialdemokraten der deutschen Kandidatin bei der Abstimmung am 16. Juli ihre Stimme geben wird.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und der noch amtierende Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Foto: Francois Lenoir/REUTERS

Die SPD stellt nur noch die drittgrößte Gruppe in der Fraktion, nach den Italienern und den Spaniern. Diese Abgeordneten fühlen sich dem von den Regierungen der EU-Staaten verhandelten Personalpaket stärker verpflichtet. Der italienische Sozialdemokrat David-Maria Sassoli wurde bereits zum neuen EU-Parlamentschef gewählt; der spanische Sozialist Josep Borrell ist für die Position des EU-Außenbeauftragte vorgesehen.

Unter Berufung auf EVP-interne Schätzungen schreibt die "FAS", dass mindestens 120 der 153 sozialdemokratischen EU-Abgeordneten von der Leyen ihre Stimme geben könnten.

Eine Mehrheit der Deutschen steht von der Leyen skeptisch gegenüber. 56 Prozent der Befragten meinen im aktuellen ARD-"Deutschlandtrend", die jetzige Verteidigungsministerin wäre keine gute Kommissionspräsidentin. Ein Drittel hält sie für eine gute Wahl. (AFP, Reuters)