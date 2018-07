Seehofer will letzten Einigungsversuch unternehmen

Nach dramatischen Krisenberatungen am Wochenende will CSU-Chef Seehofer an diesem Montag einen letzten Einigungsversuch mit Kanzlerin Merkel im Konflikt um die Asylpolitik unternehmen. Von dem Ausgang des Gesprächs machte Seehofer in der Nacht zu Montag seine politische Zukunft abhängig. Seehofer bezeichnete den geplanten neuen Einigungsversuch als "Entgegenkommen" von ihm an seine Partei. Ohne eine Einigung werde er in den nächsten drei Tagen den Rücktritt als Parteichef und Bundesinnenminister vollziehen, sagte Seehofer. Es gehe auch um die Handlungsfähigkeit der großen Koalition.

Dieser Entwicklung waren dramatische, teils chaotische getrennte Beratungen der Unionsparteien vorausgegangen. Höhepunkt war das Angebot Seehofers, seine Ämter niederzulegen. Als Grund führte er nach Teilnehmerangaben fehlenden Rückhalt innerhalb der CSU an. (dpa)