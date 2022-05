Fast alle Deutschen, nämlich 90 Prozent, wissen, dass es Rassismus gibt; eine deutliche Mehrheit hat ihn auch schon erlebt – als selbst Betroffene oder indem sie ihn beobachteten. Im neuen „Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor“, dessen Auftaktstudie am heutigen Donnerstag veröffentlicht wurde, gaben immerhin 65 Prozent der Befragten an, entweder selbst rassistisch diskriminiert oder Zeug:innen solcher Vorfälle geworden zu sein, nur ein Drittel der Bevölkerung erinnert sich an kein derartiges Erlebnis.

Und wer rassistisch ausgegrenzt wurde, aber auch Zeug:in von Rassismus wurde, ist dadurch stark aufgewühlt: Zwischen 60 und 80 Prozent äußern starke Betroffenheit und geben an, daran immer wieder denken zu müssen. An der repräsentativen Umfrage hatten sich im Sommer des vergangenen Jahres etwa 5000 Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte beteiligt.

Die Umfrage soll regelmäßig wiederholt werden, um Entwicklungen oder auch kurzfristige Trends nachzeichnen zu können. Einzelne Analysen der Daten werden sich mit der Lage auf verschiedenen Feldern der Gesellschaft beschäftigen – etwa in Schulen, Behörden und in Medien.

Man kennt das Problem – und wehrt es ab

Das Forschungsteam des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) tritt implizit auch der Auffassung entgegen, Rassismus sei ein Thema lautstarker Kleingruppen und lobbyistischer Identitätspolitik. Ihn nähmen nämlich „nicht nur diejenigen wahr, die ihn selbst unmittelbar erfahren“, heißt es in der Auftaktstudie.

Ob Teil einer diskriminierten Gruppe und sichtbaren Minderheit oder Mitglied der „Mehrheitsgesellschaft“: In der einen wie der anderen findet jeweils die Hälfte der Befragten, dass sie in einer rassistischen Gesellschaft leben – allerdings mit einem deutlichen Graben zwischen den Geschlechtern: Von den Männern meinen dies 39 Prozent, aber 58 Prozent der Frauen sind dieser Meinung.

Das Wissen darum, dass es Rassismus gibt und dass er etwas mehr als Persönliches ist – 65 Prozent etwa halten ihn für stark oder tendenziell institutionell, also Bestandteil von staatlichem Handeln – und die starke Wirkung, die er sogar auf Menschen hat, die ihn nur beobachtend erleben, hat eine paradoxe andere Seite.

Die Studie förderte auch große Abwehr gegen dieses Wissen und ein Kleinreden von Rassismus zutage: 33 Prozent der Befragten nannten Menschen, die selbst Rassismus erleben, überempfindlich, 52 Prozent finden sie zu ängstlich. Fast die Hälfte (45 Prozent) hält Kritik – also Vorwürfe des Rassismus oder politische Korrektheit – für entweder unangemessen, überzogen oder befürchtet dadurch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. „Es ist Unsinn, dass bisher normale Wörter jetzt rassistisch sein sollen“ – dieser Aussage zum Beispiel stimmt mehr als die Hälfte eher oder sogar voll und ganz zu.

Fast die Hälfte glaubt, es gebe noch Rassen

Die Abwehr komme dabei „vor allem aus der Mitte der Gesellschaft“, schreiben die Forscher:innen und machen dies an den Bildungsabschlüssen der Befragten fest: 62 Prozent derer mit einem Realschulabschluss sind gegen rassismuskritische Sprache und 55 Prozent der Personen mit Hochschulreife. Mit 52 Prozent fällt das Nein von Hauptschüler:innen weniger deutlich aus.

Verbreitet sind auch rassistische Ansichten – in diesem Fall scheint Bildung sich allerdings positiv auszuwirken: Fast die Hälfte (49 Prozent) der deutschen Bevölkerung glaubt nach wie vor, es gebe menschliche Rassen. Wer keinen Schulabschluss hat, hängt dieser These häufiger an (72 Prozent) als Personen mit Hochschulreife, von denen aber immer noch ein gutes Drittel (37 Prozent) an die Existenz von Rassen glaubt, obwohl dies naturwissenschaftlich lange widerlegt ist. Entscheidend ist hier wohl der Anteil Älterer: Der Rasse-Mythos hat ihr 61 Prozent hinter sich, unter den 14- bis 24-Jährigen nicht einmal mehr ein Drittel (32 Prozent).