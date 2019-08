Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" bereit, für den SPD-Vorsitz zu kandidieren. Scholz habe seine Kandidatur diese Woche in einer Telefonschaltkonferenz mit den drei Interimsvorsitzenden angeboten, berichtete das Blatt am Freitag. "Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt", sagte Scholz nach "Spiegel"-Informationen am Montag.

Widerspruch habe sich in der Schalte nicht geregt, hieß es. Seitdem sondiert Scholz im Hintergrund das Feld, spricht mit führenden Sozialdemokraten und sucht eine Tandempartnerin, mit der er als Doppelspitze antreten kann, berichtet der Spiegel weiter.

Scholz hatte noch im Juni nach dem Rücktritt seiner Vertrauten Andrea Nahleserklärt, aus zeitlichen Gründen nicht für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen.

Die Kehrtwende des Finanzministers sei auch auf darauf zurückzuführen, dass bislang niemand aus der ersten Reihe kandidieren wollte.

Scholz wäre der 13. Bewerber. Zuvor hatten der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius und die sächsische Integrationsministerin Katja Köpping ihre Bewerbung angekündigt. (Reuters, AFP, Tsp)