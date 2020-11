In den Swing States gibt es erste Ergebnisse und eine Überraschung: Joe Biden holt sich Arizona, vor vier Jahren noch Trump-Land. Ansonsten behauptet sich Trump überraschend gut. Wie die Wahl in den Swing States läuft, erfahren Sie hier.

Florida - Trump holt 29 Wahlleute

Fox News und CNN haben Trump am frühen Morgen als Sieger ausgerufen. Rund 95 Prozent der Stimmen sind ausgezählt. Kurz nach Schließung der Wahllokale sah es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Trump baute seine Führung später auf rund 400.000 Stimmen aus.

Texas - Trump holt 38 Wahlleute

Texas ist kein klassischer Swing State. Das letzte Mal gewann hier 1976 ein Demokrat. Und das wird auch dieses Jahr so bleiben. Trump führt deutlich, nachdem in der frühen Phase der Auszählung Biden vorne lag. Fox News hat Trump hier inzwischen zum Sieger deklariert, auch CNN. Er führt aktuell mit rund einer halben Million Stimmen.

Ohio - Trump holt 18 Wahlleute

Bisher wurde noch kein Republikaner Präsident, ohne in Ohio zu gewinnen. Laut CNN hat Trump den Bundesstaat für sich entschieden. Trump holte rund 400.000 mehr Stimmen als sein Konkurrent.

Arizona - Biden holt 11 Wahlleute

Im Grand Canyon State verändert sich die Demografie zugunsten der Demokraten. Fox News hat Biden inzwischen als Sieger ausgerufen, der aktuell rund 200.000 Stimmen vor Trump liegt. Allerdings zögern andere Medien noch, nachzuziehen.

Minnesota - Biden holt 10 Wahlleute

2016 hat Hillary Clinton den Bundesstaat gewonnen - für Biden war es also ein Must-win. Die Nachrichtenagentur AP und Fox News haben Biden hier als Sieger ausgerufen.

Iowa - Trump holt 6 Wahlleute

Trumps Sieg in diesem Agrarstaat war 2016 überragend – mit neun Prozentpunkten Vorsprung sicherte er sich die sechs Stimmen. Umfragen sagten ein knappes Rennen voraus - das laut CNN Trump gewonnen hat.

Georgia - 16 Wahlleute - Trump vorn

In Georgia sind rund 90 Prozent der Stimmen ausgezählt. Die Demokraten hoffen schon lange darauf, sich die 16 Stimmen hier zu holen – der letzte, dem das gelang, war der Südstaatler Bill Clinton 1996. Aktuell sieht es aber nicht nach einem Sieg der Demokraten aus. Trump liegt mit 120.000 Stimmen vorn. Entgegen einer anders lauteten Meldung hat CNN Trump dort nicht zum Sieger erklärt. Die "New York Times" sieht inzwischen sogar noch Chancen für Biden.

North Carolina - 15 Wahlleute - Trump knapp vorn

Trump führt nach Auszählung von rund 95 Prozent der Stimmen knapp mit 80.000 Stimmen. Eigentlich ist dieser Bundesstaat sehr konservativ. 2016 gewann ihn Trump auch. Fast alle Szenarien seiner Kampagne sehen vor, dass er diesen Staat gewinnen muss, um seine Wiederwahl zu sichern. Zehn der vergangenen zwölf Präsidentschaftswahlen haben hier Republikaner gewonnen. Doch der Staat verändert sich nachhaltig, und ähnlich wie im Nachbarstaat Virginia zu Gunsten der Demokraten.

Nevada - 6 Wahlleute - Biden führt

Eigentlich ist Nevada kein klassischer Swingstate. Aber was diese Wahl zeigt: Die Westküste mit ihren demokratischen Tendenzen dehnt sich weiter nach Westen aus, was die erfolgreiche Kampagne von Biden in Arizona zeigt. Aktuell sind in Nevada 75 Prozent der Stimmen ausgezählt. Biden führt mit leichtem Vorsprung.

Wisconsin - 10 Wahlleute - Trump führt

Zehn Wahlleute will sich Biden hier sichern, nachdem Trump 2016 Wisconsin überraschend gewann. Nach der Auszählung von Zweidrittel der Stimmen liegt Trump knapp vorn.

Pennsylvania - 20 Wahlleute - Trump führt

Dieser wie Michigan und Wisconsin industriell geprägte Staat, der 2016 Trump zur Macht verhalf, neigt Umfragen zufolge Biden zu. Seine 20 Stimmen könnten am Ende den Ausschlag geben, wenn die Wahl knapp wird. Aber sie könnten spät eintreffen, denn die Briefwahlstimmen werden hier erst nach allen anderen ausgezählt. Aktuell sind knapp 70 Prozent der Stimmen ausgezählt und Trump führt mit rund 700.000 Stimmen Vorsprung.

Michigan - 16 Wahlleute - Trump führt

Dieser Staat, den Trump 2016 überraschend gewann, neigte in den Umfragen eher Biden zu. Auch hier kommt der demokratische Kandidat deutlich besser an als seine Vorgängerin. Aktuell sind rund Zweidrittel der Stimmen ausgezählt, Trump führt mit 300.000 Stimmen.

Quellen: New York Times, Washington Post, Fox News.