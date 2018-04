Die Inspektoren der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) werden nach UN-Angaben wohl doch noch nicht am Mittwoch nach Duma reisen. Am Dienstag sei eine Vorkommando in der syrischen Stadt eingetroffen, wo die Chemiewaffenexperten den mutmaßlichen Giftgasangriff vom 7. April untersuchen sollen, sagte ein UN-Vertreter in Damaskus. Zunächst war unklar, weshalb die OPCW-Inspektoren die ab Mittwoch anvisierte Untersuchung nun doch noch nicht beginnen.

Nach Angaben des syrischen UN-Botschafters Baschar Dscha'afari erkundete ein Sicherheitsteam der Vereinten Nationen am Dienstag die Lage in Duma. Sollte es die Situation vor Ort als sicher einschätzen, könnten die OPCW-Inspektoren am Mittwoch ihre Arbeit aufnehmen und den mutmaßlichen Giftgasangriff in der ehemaligen Rebellenhochburg untersuchen, hatte Dscha'afari erklärt. Die syrische Regierung habe alles getan, um die Arbeit der Experten zu ermöglichen.

Das entsandte Sicherheitsteam der Vereinten Nationen habe Schusswechsel in der ehemaligen Rebellenhochburg gemeldet, sagten mit dem Vorgang Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. Daraufhin hätten die Chemiewaffenexperten der OPCW ihren Einsatz in Duma verschoben.

Am Dienstag hatten syrische Staatsmedien berichtet, die OPCW-Experten seien in Duma eingetroffen. Kurz vor dem Fernsehbericht äußerte sich Frankreich noch besorgt, dass Beweise für eine Giftgas-Attacke syrischer Einheiten gegen die Bevölkerung verschwinden könnten, wenn die Inspekteure nicht rasch ihre Untersuchungen in der einstigen Rebellen-Bastion aufnehmen könnten.



Der mutmaßliche Einsatz von Chemiewaffen hatte eine militärische Vergeltungsaktion der USA gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien nach sich gezogen. Sie machen Syrien für den Angriff verantwortlich. Die syrische Führung und ihr Verbündeter Russland bestreiten, dass C-Waffen in Duma eingesetzt wurden. Die OPCW-Inspektoren warten seit Tagen darauf, ihre Arbeit aufnehmen zu können. (Reuters/TSP)