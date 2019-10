Wie kommen die Journalisten beim Tagesspiegel eigentlich an Papiere aus dem Berliner Senat? Warum werden in manchen Artikeln die Quellen nicht namentlich genannt - und welche Regeln gibt es dafür? Wie kommen Politiker-Interviews zustande? Warum berichten wir über manche Themen und über andere nicht?

Vielleicht haben Sie sich diese Fragen zu unserer Arbeit - oder ganz andere - schon einmal gestellt? Vielleicht vermissen Sie etwas? Oder möchten etwas kritisieren?

Wir würden gern wissen, was Sie über unsere Arbeit denken und welche Fragen und Anregungen Sie an unsere Arbeit haben.

Der Anlass: Die Redaktion des Tagesspiegel hat in den vergangenen Monaten neue Redaktions- und Transparenzrichtlinien erarbeitet. Wir geben uns einheitliche Regeln für den Umgang mit Quellen und Korrekturen, dafür, wie wir mit Reisen umgehen, die von Dritten finanziert werden, mit Geschenken, Einladungen und Moderationshonoraren. Außerdem haben wir ein paar Grundregeln für das Verhalten von Redakteuren in den sozialen Medien formuliert. Die Regeln können Sie hier nachlesen.

Dabei wollen wir aber nicht stehenbleiben, sondern wissen, was Sie wissen wollen.

Sie können Ihre Fragen und Ideen im Live-Videochat auf unserer Facebook-Seite direkt einbringen, hier unter diesem Text in die Kommentare schreiben, an anna.sauerbrey@tagesspiegel.de mailen oder auf Twitter oder Facebook stellen. Wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten.

Die Termine:

Mittwoch, 23. Oktober, 12 Uhr: Live-Videochat mit Robert Birnbaum, Reporter/Hauptstadtbüro

Donnerstag, 24. Oktober, 12 Uhr: Live-Videochat mit Antje Sirleschtov, Geschäftsführende Redakteurin Wirtschaft und Background

Montag, 28. Oktober, 12 Uhr: Live-Videochat mit Anke Myrrhe, Ressortleiterin Berlin-Brandenburg

Der Chat wird jeweils moderiert von Anna Sauerbrey, Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiterin Meinung.

Diskutieren Sie mit! Wir freuen uns.