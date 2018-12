In dieser Woche steht uns ein historischer Moment bevor: Die CDU entscheidet nach 18 Jahren unter Angela Merkel über deren Nachfolge. Zunächst im Parteivorsitz. Mal sehen, was in den nächsten Wochen noch kommt.

Aber nicht nur in der CDU, überall in der Politik sind die Dinge derzeit im Wandel. Deshalb wird, ja muss sich auch die „Morgenlage“ verändern. Künftig möchten wir Ihnen an dieser Stelle noch mehr Exklusives, noch mehr Einordnung und Analyse bieten. Zu Beginn jeder „Morgenlage“ werden deshalb meine Kollegen mit Maria Fiedler an der Spitze einen Überblick über die wichtigsten Gesprächsthemen im politischen Berlin geben – und Sie so noch stärker auf den Tag in der Hauptstadt vorbereiten. Die gewohnten Rubriken mit Casdorffs Agenda, News und Terminen bleiben Ihnen natürlich erhalten. Ab morgen geht’s los (hier geht's zur Anmeldung).