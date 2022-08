Das taiwanesische Verteidigungsministerium wirft Peking den Abschuss „mehrerer ballistischer Raketen in Taiwans nordöstliche und südwestliche Gewässer seit 13.56 Uhr (Ortszeit, MESZ: 7.56 Uhr)“ vor, teilt das Ministerium auf Twitter mit.

„Wir verurteilen solche irrationalen Aktionen, die den regionalen Frieden gefährden.“ Eine Reporterin des taiwanesischen Fernsehsenders TVBS-News berichtet, dass das Ministerium „Verteidigungssysteme gestartet“ habe.

Chinesische Raketen fliegen in Taiwan. Foto: Hector RETAMAL / AFP

Bilder in den chinesischen Sozialen Medien sollen Artillerie- und Raketenstarts in Richtung der taiwanesischen Meerenge zeigen. Die Nachrichtenagentur AFP verbreitete Videos von chinesischen Militärhubscharubern, die nahe an der chinesischen Insel Pingtan vorbeifliegen. Das Eiland liegt nur etwa 130 Kilometer von Taiwan entfernt.

China hatte in der Nacht (Ortszeit) seine angekündigten Militärmanöver nahe Taiwan nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens gestartet. „Die Übungen beginnen“, erklärte der Sender CCTV am Donnerstag im Online-Netzwerk Weibo.

Taiwans Verteidigungsministerium erklärte, die Lage genau zu beobachten. Die Streitkräfte des Inselstaates würden gemäß dem Prinzip handeln, sich „auf einen Krieg vorzubereiten, ohne einen Krieg zu wollen“. Es werde auch keine „Eskalation des Konflikts“ gesucht.

Zuvor hatte Taiwan nach Angaben des Verteidigungsministeriums nicht identifizierte chinesische Flugkörper über den Kinmen-Inseln mit Leuchtraketen vertrieben. Zwei chinesischen Flugobjekte, wahrscheinlich Drohnen, seien am Mittwochabend zweimal in das Gebiet eingedrungen, gegen 21 Uhr und 22 Uhr, sagte Generalmajor Chang Zone-sung vom Kinmen-Verteidigungskommando der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.

„Wir haben sofort Leuchtraketen gezündet, um sie zu warnen und zu vertreiben. Danach kehrten sie um. Sie kamen in unsere Sicherheitszone und deshalb haben wir sie vertrieben.“ Er gehe davon aus, dass die Drohnen dazu dienten, Informationen über Taiwans Sicherheitsmaßnahmen zu sammeln. Die stark befestigten Kinmen-Inseln gehören politisch zu Taiwan, liegen aber nahe vor der südöstlichen Küste Chinas bei der Stadt Xiamen.

Die laufenden chinesischen Manöver rund um Taiwan zielen nach Angaben in Staatsmedien auf eine See- und Luftblockade der demokratischen Inselrepublik. Auch werde damit eine mögliche militärische Eroberung Taiwans geübt. Die taiwanesische Hafenbehörde habe am Donnerstagmittag (Ortzeit) mitgeteilt, dass die chinesische Luftwaffe das Manövergebiet ausweite, twittert der Ostasien-Korrespondent der Deutschen Welle, William Yang.

Chinesische Militärhelikopter nahe Taiwan Foto: AFP/Hector Retamal

Zudem werde die Übung „bis nächsten Montagmorgen 10 Uhr verlängert“. Die Manöver, zu denen auch Raketentests und Schießübungen gehören werden, hatte die chinesische Volksbefreiungsarmee als Reaktion auf den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan angeordnet.

Sprecherin des US-Repräsentantenhauses: Nancy Pelosi. Foto: Kim Min-Hee/Pool Kyodo/AP/dpa

Der Besuch der US-Spitzenpolitikerin, die ihre Asienreise am Donnerstag in Südkorea fortsetzte, hatte die Spannungen um Taiwan angeheizt. Es war die ranghöchste Visite aus den USA seit einem Vierteljahrhundert. Peking reagierte empört, da es die Insel für sich beansprucht.

Taiwan wird von der kommunistischen Führung nur als Teil der Volksrepublik angesehen. Peking lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh strikt ab und hatte vehement vor dem Besuch gewarnt. Taiwan versteht sich hingegen schon längst als unabhängig.

Baerbock fordert Deeskalation

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rief bei ihrem Besuch in Kanada zur Deeskalation auf. Besuche wie der Pelosis in Taiwan „dürfen nicht als Vorwand für militärische Drohgebärden genutzt werden.“ Eine Änderung des Status quo von Taiwan „kann nur friedlich und im gemeinsamen Einvernehmen aller Beteiligter erfolgen.“

In der Meerenge der Taiwanstraße, die das Festland von Taiwan trennt, will Chinas Artillerie auch weitreichende Schießübungen abhalten. Auch werde die von Taiwan gezogene Mittellinie in dem Meeresweg überschritten, „die aufhört zu existieren“, wie es in Staatsmedien hieß. Der Vizestabschefs des östlichen Kommandos, Gu Zhong, sagte demnach, es sollten eine Blockade der Insel, Angriffe von See, Landungen und die Kontrolle des Luftraums geübt werden.

Manöver größer als in der „Raketenkrise“ 1995

Die Manöver seien größer als in der „Raketenkrise“ 1995 und 1996, als China zur Einschüchterung auch Raketen im Norden und Süden über Taiwans Hoheitsgewässer geschickt hatte, berichteten chinesische Militärexperten. Schon damals wollte Peking mit dem Anheizen der Spannungen die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan abschrecken. Die USA hatten damals zwei Flugzeugträger entsandt.

Mit der frühzeitigen Ankündigung schon am Dienstagabend – unmittelbar nach Ankunft von Pelosi in Taiwan – soll nach chinesischen Angaben zivilen Schiffen und Airlines genügend Zeit gegeben werden, die Manövergebiete zu verlassen oder Flugrouten zu ändern. Die Manöver, die bereits am Dienstagabend anliefen, sollen von diesem Donnerstag in vollem Umfang aufgenommen werden.

Eine Auseinandersetzung könnte die USA militärisch in den Konflikt ziehen. Experten warnten in der gegenwärtigen Lage auch vor gefährlichen Zwischenfällen durch Fehlkalkulationen der Streitkräfte auf beiden Seiten. Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet, was bisher meist die Lieferung von Waffen bedeutete. US-Präsident Joe Biden hatte aber wiederholt gesagt, die USA hätten eine Verpflichtung, Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs zu verteidigen.

Bei ihrem Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Vortag hatte die US-Spitzenpolitikerin Pelosi auch die Unterstützung der USA zugesagt. „Wir bleiben eisern in unserem Einsatz zur Verteidigung der Demokratie in der Welt und in Taiwan.“ Der Besuch ihrer Kongress-Delegation zeige, „dass wir unsere Verpflichtungen gegenüber Taiwan nicht aufgeben werden“. (Tsp, dpa, Reuters)