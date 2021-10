Einer der härtesten Arbeitskämpfe im deutschen Gesundheitswesen könnte nun enden. Ein Eckpunkte-Papier zwischen dem Vorstand der Charité und den Verdi-Verhandlern liegt vor. Doch das darf niemanden täuschen. In Berlins ebenfalls landeseigenen Vivantes-Krankenhäusern geht der Streik weiter.

Und selbst wenn auch dieser bald enden sollte: In Brandenburgs Asklepios-Fachkliniken werden die Pflegekräfte demnächst die Arbeit niederlegen, in anderen Kliniken stehen harte Verhandlungen bevor. Die Zeiten haben sich dramatisch geändert: Selbst umfangreiche Angeboten der Arbeitsgeber reichen heute oft nicht mehr. Denn Pflegekräfte haben ihren gesellschaftlichen Wert erkannt - und sie haben in der Coronakrise auch starken Rückhalt erfahren.

Über Jahrzehnte gab es keine Streiks am Krankenbett, sie waren schon aus Gründen der gesellschaftlichen Moral verpönt. Ein Helfer streikt nicht. Daher waren Pflegekräfte auch nicht gut organisiert. Es hat lange gedauert, aber nun werden Pflegekräfte, und auch medizinisch-technische Assistenten und Hebammen so auftreten, wie man das bislang nur von Ärzten kannten. Arbeitskämpfe im Gesundheitswesen werden zum Alltag gehören.

Die Personalnot steigt mit der Alterung der Gesellschaft immer weiter

Warum wird jetzt gestreikt, da die Löhne in der Pflege doch steigen? In den letzten 15 Jahren sind die Löhne in einigen Kliniken mit Zuschlägen immerhin um bis zu 1500 Euro gestiegen. Pflegekräfte schuften auf vielen Stationen immer noch so hart wie früher, tragen immer noch so viel Verantwortung, müssen immer noch mit so viel Leid und Elend klarkommen. Doch hinzu kommt die steigende Personalnot: Der relative Wert der Pflegekraft steigt mit der Alterung unserer Gesellschaft: Weniger Pflegekräfte müssen sich um mehr Patienten kümmern, zumal jeder Beschäftigte täglich Stunden mit der Abrechnungs- und Dokumentationsbürokratie verbringen muss. In der Zunft führt das dazu, dass nicht mehr nur der Lohn, sondern die Arbeitswelt als Ganzes ins Bewusstsein rückt.

Die Vivantes-Kliniken, um nur ein Beispiel zu nennen, haben 7000 Euro Kopfpauschale für jede erfahrende Intensivpflegekraft geboten, die in eines der landeseigenen Krankenhäuser wechselt.

Von der Leistung auf den Lohn zu schließen, war immer zu kurz gegriffen. Denn warum verdienen Frauen bei gleicher Arbeit oft weniger als Männer? Entscheidend ist das, was der alte Marx einst das „historische moralische Element“ nannte: Wer kämpft in welcher Epoche mit welchen Mitteln? In der Arbeitswelt entscheidet also das politische, kulturelle Umfeld mit. Und das ist spätestens seit Corona favorabel gegenüber den Pflegeberufen. Diesen Moment nutzen die Pflegekräfte zu recht, denn sie wissen: Da geht noch was.