Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt schließt bei dem Lkw-Vorfall in Limburg einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Ein Sprecher der der Behörde sagte dem Tagesspiegel, „Terror ist ein mögliches Motiv“. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittle in alle Richtungen.

Bei der Polizei habe das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Als Tatvorwürfe gegen den Verdächtigen nannte Staatsanwalt Christian Hartwig „das Entwenden des Fahrzeugs, den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und mehrfache Körperverletzung“.

Insgesamt neun Personen seien verletzt worden, darunter der Tatverdächtige. Bei keinem Verletzten sei der Zustand kritisch, sagte Hartwig. Am Mittag werde die Generalstaatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung weitere Details nennen. Zum Tatverdächtigen wollte sich Hartwig nicht äußern.

Zuvor hatten ZDF und „Bild“-Zeitung berichtet, die Behörden gingen von einer Terror-Tat aus – die Generalstaatsanwaltschaft widersprach kurz danach dieser Festlegung.

Bei einer Terror-Tat wäre die Bundesanwaltschaft zuständig, diese sieht den Vorfall zum jetzigen Zeitpunkt nicht in ihrer Zuständigkeit. Das sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde. Man habe das Geschehen aber im Blick und stehe in engem Kontakt mit den hessischen Strafverfolgungsbehörden.

Verdächtiger lebt seit 2015 in Deutschland

Bei dem Vorfall waren neun Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei Anfang 30 und stamme aus Syrien, schreibt das ZDF. Laut dpa lebt er seit 2015 in Deutschland, 2016 hat er einen subsidiären, also eingeschränkten Schutzstatus erhalten.

Ein Mann war mit einem gestohlenen Lastwagen auf mehrere Autos aufgefahren. Er hatte sich nach Polizeiangaben am frühen Abend des Lastwagens „bemächtigt“ und war dann an einer Ampel in der Nähe des Gerichtsgebäudes mit den dort wartenden Fahrzeugen kollidiert. Die Polizei nahm den Mann fest.

Zunächst war von irrtümlich von 17 Verletzten berichtet worden. Am Dienstagmorgen korrigierten die Behörden die Zahl auf neun Verletzte. „Niemand ist schwer verletzt“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Laut „Bild“-Zeitung hatte der mutmaßliche Täter vor der Tat mehrfach versucht, einen Lkw zu kapern. Er sei polizeibekannt, allerdings nicht als Islamist oder Gefährder eingestuft.

Der Fall erinnert an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016 mit elf Toten, bei dem ebenfalls ein Lkw als Tatwerkzeug eingesetzt wurde. Im selben Jahr gab es auch in Nizza einen Anschlag mit Lastwagen, dort starben 86 Menschen, als ein Attentäter mit Lkw in eine Menschenmenge raste. (mit AFP, dpa)