Im Fall der in Köln und Düren in Gewahrsam genommenen Islamisten befürchteten die Behörden, es stehe ein Anschlag bevor. Die beiden hätten in Telefonaten über den Bau von Bomben und über Anschläge gesprochen, sagten Sicherheitskreise dem Tagesspiegel. Auch ein Angriff mit einem Pkw sei zu erwarten gewesen. Ob die Männer ein klares Ziel hatten, sei jedoch unklar. Beide seien als Gefährder eingestuft, hieß es.

Die Männer werden zudem einer Gruppe militanter Salafisten zugeordnet, die hochgradig ideologisiert sein soll. Insgesamt befinden sich vier Verdächtige in Polizeigewahrsam. Die Verbindungen reichen offenbar bis nach Hessen und Berlin. Der in Köln in Gewahrsam genommene Islamist sei früher in Berlin gewesen, sagten Sicherheitskreise.

Offen bleibt, ob die Terrormiliz „Islamischer Staat“ in dem Fall eine Rolle spielt. Bislang sei nicht zu erkennen, dass die beiden Verdächtigen vom IS gesteuert wurden, sagten Sicherheitskreise. Es sei aber anzunehmen, dass der IS bei der „Ideologisierung“ eine Rolle spielte. (mit dpa)