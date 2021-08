In den meisten Bundesländern finden sich Schüler:innen so nach und nach wieder in den Klassenzimmern ein. Nur in Bayern (bis 12. September) und Baden-Württemberg (bis 10. September) sind noch Ferien.

Der zweite Schulstart in der Pandemie - die Kinder müssen sich mit zum Teil verschärften Hygieneregeln anrangieren.

Baden-Württemberg

Maskenpflicht außer beim Singen, Essen, Trinken und draußen, solange die Inzidenz unter 50 liegt. Auch beim Sport (unabhängig von der Inzidenz). Getestet werden soll zwei Mal pro Woche. Gibt es einen positiven Befund, müssen sich die Kinder fünf Tage täglich testen. In Grundschulen, Grundstufen und sonderpädagogischen Einrichtungen müssen sich nur Kontaktpersonen einmal testen lassen.

Die Räume sollen alle 20 Minuten gelüftet werden. Angebote außerhalb des Klassenverbands (z.B. AGs) sind möglich, außer es gibt einen Coronafall. Klassenfahrten im Inland sind erlaubt, ins Ausland, ebenso Schüleraustausch, nicht.

Die Schulen können selbst entscheiden, on sie mobile Impfteams anfordern. Seit Montag können die Kommunen die Förderung mobiler Luftfilter beantragen.

Bayern

Zum Schulstart besteht Maskenpflicht. Zudem müssen alle Schüler getestet erscheinen. An Grundschulen soll es PCR-Pooltests geben. Kinder ab 12 Jahren können sich an Schulen impfe lassen. Dafür sind mobile Impfteams unterwegs. Noch gilt dass Wechselunterricht ab einer Inzidenz von 100 in den Kommunen vorgeschrieben ist.

Berlin

Für Schüler und Lehrer gilt zwei Corona-Tests pro Woche. Die Maskenpflicht wurde bis zum 5. September verlängert. An Oberstufenzentren sind Impfteams unterwegs. Bislang sind 8000 Luftfilter im Einsatz, weitere 3000 wurden bestellt.

Brandenburg

Wer nicht vollständig geimpft oder genesen, muss vor dem (Präsenz)unterricht zweimal pro Woche einen Test machen. An Grundschulen ist keine Maskenpflicht, an weiterführenden schon. Ausgenommen beim Stoßlüften, Sport, Klaususren ab 240 Minuten und Musik. Da gilt dann aber Mindestabstand. Luftfiltergeräte sollen angeschafft werden und Impfaktionen an Oberstufenzentren sind geplant. Klassenfahrten sind erlaubt.

Bremen

Keine Maskenpflicht im Klassenzimmer, dafür aber in den Schulfluren. In den Grundschulen ist gar keine Maske mehr verordnet. Die Bremer starten mit täglichen Test (ausgenommen Geimpfte und Genesene), ab dem 6. September wird einmal pro Woche getestet. Bei einem Coronafall muss die ganze Klasse zehn Tage in Quarantäne. Luftfilter wurden bestellt.

Hamburg

In den Schulgebäuden gilt die Maskenpflicht. Wenn nicht geimpft oder genesen, müssen sich die Schüler zwei Mal pro Woche testen. Impfangebote gibt es an weiterführenden Schulen. 10.000 Luftfiltergeräte sollen bis zu den Herbstferien aufgestellt werden.

Hessen

Die Maskenpflicht besteht im kompletten Schulgebäude - also auch im Klassenzimmer. Zu Beginn wird drei Mal pro Woche, ab der dritten Schulwoche zwei Mal getestet. Die Kinder bekommen ein Corona-Testheft, in dem sich die Schüler die negativen Ergebnisse von Lehrern bescheinigen lassen können. Damit können sie ins Kino, zum Friseur etc.

Mecklenburg-Vorpommern

Nach zwei Wochen Maskenpflicht ist jetzt in MVP diese entfallen (Inzidenzabhängig).