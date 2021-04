Die SPD verteidigt die geplante Verpflichtung von Unternehmen, ihren Mitarbeitern in Büros und Fabriken regelmäßige Corona-Tests anbieten zu müssen. Vize-Kanzler und Finanzminister Olaf Scholz sprach am Dienstagmorgen im "Deutschlandfunk" von einer nationalen Kraftanstrengung, die nun nötig sei. "Da müssen alle mitmachen." Eine finanzielle Kompensation stellte er den Firmen nicht in Aussicht.

Die Verpflichtung, die am Dienstag im Kabinett beschlossen werden soll, sei richtig, weil die angestrebte Marke von mindestens 90 Prozent der Firmen bisher nicht erreicht worden sei. "Den Übrigen helfen wir jetzt mit einer Verordnung." Es werde dabei eine Dokumentationspflicht für bestellte Tests geben. Die Verordnung gelte nicht nur für private Firmen, sondern auch den öffentlichen Dienst.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigte das Vorhaben in der ARD auch mit den hohen Infektionszahlen in der Pandemie. Zwar hätten schon 60 Prozent der Beschäftigten ein Testangebot. "Aber das reicht nicht." Das Angebot müsse flächendeckend sein. "Das ist Aufwand, aber das ist nicht unverhältnismäßig."

Auch Selbsttests seien möglich. Beschäftigten mit einem erhöhten Infektionsrisiko, weil sie bei sehr viel Publikumsverkehr arbeiten oder in Sammelunterkünften untergebracht sind, soll zweimal pro Woche ein Test angeboten werden.

Heil räumte ein, dass Firmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu Tests verpflichten können. „Aber ich erwarte, dass alle jetzt Verantwortung übernehmen“, sagte der Minister.

Umfragen zeigten, dass 84 Prozent der Beschäftigten ein solches Angebot wahrnehmen wollten. Die Verordnung trete kommenden Montag in Kraft. (Reuters, epd)