In Thüringen ist am Sonntag ein neuer Landtag gewählt worden. Während die Stimmen noch ausgezählt werden, lassen die ersten Prognosen schon einen Schluss zu: Die Regierungsbildung in dem Bundesland wird sehr kompliziert. Wer bei der Thüringenwahl gewonnen und verloren hat und auf welche Zahlen Sie achten sollten. Der Überblick:

So sehen die ersten Wahl-Prognosen aus:

So haben sich die Ergebnisse im Vergleich zur Wahl 2014 entwickelt:

Das wären die möglichen Koalitionsoptionen in Thüringen:

Die Regierungsbildung könnte schwierig werden. Ministerpräsident Bodo Ramelow, Deutschlands erster Regierungschef von der Linkspartei, will seine bisherige Koalition aus Linke, SPD und Grünen fortsetzen. Das Bündnis regierte in dem 2,1-Millionen-Einwohner-Land fünf Jahre lang mit nur einer Stimme Mehrheit im Parlament. Obwohl die Linke bei den Stimmen zulegen konnte, schwächelten die bisherigen Koalitionspartner. Einen detaillierten Überblick über die Koalitionsoptionen finden Sie hier.

So haben sich die Wahlergebnisse der Parteien bis 2014 entwickelt:

Bevor es 2014 zur rot-rot-grünen Koalition kam, regierte die CDU 24 Jahre lang das Land und stellte stets den Ministerpräsidenten – zwischenzeitlich sogar mit einer absoluten Mehrheit ausgestattet.

