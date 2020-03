Ramelow will ohne CDU-Stimmen auskommen

Bodo Ramelow will sich laut Medienberichten nicht mit Stimmen der CDU-Fraktion im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten wählen lassen. „Ich habe mich gestern mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Mario Voigt ausgetauscht und ihm mitgeteilt, dass ich erforderlichenfalls in allen drei Wahlgängen antreten werde“, sagte Ramelow dem „Spiegel“ am Mittwoch. Auch die „Thüringer Allgemeine“ berichtete. Demnach werde Ramelow die CDU um „konsequente Stimmenthaltung“ bitten.

Die Thüringer CDU-Fraktion hatte mehrfach betont, dass sie Ramelow nicht aktiv mitwählen könne - Grund ist ein Parteitagsbeschluss der CDU, der jede Zusammenarbeit der Christdemokraten mit der Linken und der AfD untersagt. Die Abstimmung ist aber geheim und jeder Abgeordnete frei in seiner Entscheidung.