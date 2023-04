Thüringer AfD-Chef in Bedrängnis Björn Höcke droht Anklage wegen Volksverhetzung

Die Staatsanwaltschaft in Halle (Saale) will einem Bericht des „Spiegel“ zufolge Anklage gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke erheben. Bereits am Freitag soll der Landtag demnach die Aufhebung der Immunität, die bereits besteht, zu den Ermittlungen erweitern.

Zum Verhängnis werden könnte Höcke eine Rede, die er im Landtagswahlkampf 2021 hielt. Damals beendete er diese in Merseburg mit den Worten „Alles für Deutschland“ – eine Redewendung, die strafbar ist, weil sie sich auf das NS-Regime bezieht.

Die Staatsanwaltschaft in Halle, die mit dem Fall befasst ist, erklärte dem „Spiegel“, dass man sich „in einem hier geführten Verfahren Ende Februar 2023 erneut an den Thüringer Landtag gewandt hat“. Weitere Angaben machte sie nicht.

Der Thüringer Landtag hatte bereits im November 2021, kurz nach Höckes Rede, den Weg für die Ermittlungen freigemacht. Möglicherweise könnte der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt sein. Der „Spiegel“ berichtet, dass die Staatsanwaltschaft Halle in einem Schreiben an das Landesparlament davon ausgeht, dass Höcke verurteilt wird. (Tsp)